Serie A: le probabili formazioni della quinta giornata

Domenica 29 settembre

Lunedì 30 settembre

FIORENTINA-PARMA ore 20.45 PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Alonso; Aquilani, Pizarro, Ambrosini; Borja Valero, Joaquin; Rossi.

A disp.: Munua, Compper, Roncaglia, Vecino, Bakic, Vargas, Fernandez, Cuadrado, Ilicic, Iakovenko, Rebic, Wolski Matos. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gomez, Hegazi, Pasqual

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Rosi, Gargano, Valdes, Parolo, Gobbi; Biabiany, Cassano

A disp.: Bajza, Mendes, Mesbah, Acquah, Obi, Munari, Marchionni, Okaka, Palladino, Sansone. All.: Donadoni.

Squalificati: Amauri (2)

Indisponibili: Galloppa, Paletta

Arbitro: Massa



LE ULTIME NOTIZIE

Fiorentina - Montella, che deve fare i conti con la pesante assenze di Gomez, perde anche Pasqual fuori per 2 settimane per una lesione di primo grado al bicipite femorale, ma recupera il titolare Pizarro, di rientro dal doppio turno di squalifica, e Cuadrado, che dovrebbe sedersi in panchina. Davanti ballottaggio Wolski-Joaquin. In difesa Alonso favorito su Roncaglia. A Centrocampo Ambrosini ancora titolare.

Parma - Donadoni recupera Cassani, che ha scontato il turno di squalifica, ma perde, per lo stesso motivo, Amauri. In avanti ipotesi Okaka anche se potrebbe essere dirottato in prima linea Biabiany con il contemoporaneo utilizzo in mediana di Acquah e Gargano.