Inter-Fiorentina, chi vola al secondo posto?

- La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo ditra. Nerazzurri e viola hanno iniziato il campionato col piede sull'acceleratore, ma lo scontro diretto stabilirà chi tra le due appaierà Napoli e Juventus al secondo posto.punta sullo stesso undici per la terza gara di fila,cerca invece l'ottavo successo consecutivo in trasferta con Rossi unica punta.

Ancora fuori Kovacic, fiducia a Taider in mediana e confermatissima la coppia d'attacco Alvarez-Palacio, con Milito e Icardi pronti a subentrare: queste le scelte di Mazzarri.

Montella schiera la squadra con la difesa a 4: una soluzione che senza Pizarro consente di schierare due trequartisti come Joaquin e Mati Fernandez a ridosso di Pepito Rossi. Interessante anche vedere come verrà accolto l'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini, che torna a San Siro per la prima volta con la maglia viola.

La Curva Nord sarà chiusa causa razzismo, ma i tifosi nerazzurri saranno comunque allo stadio e si posizioneranno all'ingresso e si faranno sentire con i classici cori.

Qualche dato: la Fiorentina non vince a San Siro da 13 anni (per la precisione dal 7 maggio 2000, secco 4-0 con doppietta di Chiesa e reti di Batistuta e Bressan). Per quanto riguarda la rivalità tra Mazzarri e Montella (l'Aeroplanino è stato anche giocatore di Walter ai tempi della Samp), fino ad ora gli scontri diretti sono in perfetta parità: due pareggi e una vittoria per parte.