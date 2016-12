Benitez: "Troppi errori, dobbiamo migliorare" 

- La delusione c'è, l'attesa era tanta, manon ne fa una tragedia. Il pari colinattesoha spiazzato tutti e il tecnico spagnolo tira fuori la causa primaria di quella che suona come una mezza sconfitta: "Non abbiamo gestito la palla con la solita velocità e con la solita precisione - dice l'allenatore del Napoli -. Abbiamo perso troppe seconde palle concedendo al Sassuolo la possibilità di partire in contropiede".

Napoli poco lucido, distratto, a tratti confusionario, ma Benitez non vuole sentire parlare di presunzione: "Le gare non si vincono prima del fischio di inizio. Sapevo che sarebbe stata una partita pericolosa. Il Sassuolo è una squadra ben allenata e contro l'Inter ha solo subito un incidente di percorso. Oggi hanno cambiato modo di giocare, schierandosi dietro alla linea del pallone e rendendoci difficile la ricerca degli spazi. Sono stati bravi".

Fair-play Benitez, poi è l'ora di scandire le tappe dell'immediato riscatto. "Dobbiamo lavorare per migliorare soprattutto la fase difensiva mentre siamo in possesso di palla e attacchiamo. Siamo ad inizio campionato, oggi abbiamo fatto qualche errore e, come capitato dopo le vittorie, analizzeremo gli sbagli per migliorarci. Ho fiducia nella squadra".

Spaventato dalla Roma o la Juve resta l'avversaria principale per lo scudetto? Benitez dribbla la domanda, o comunque resta concentrato sugli affari di casa sua: "La prima rivale siamo noi. L'obiettivo è migliorarci".

Così Benitez, così Hamsik che legge la partita alla stessa maniera: " Loro hanno triplicato le forze dopo la scoppola con l'Inter. Noi potevamo fare di più, magari non permettendogli di ripartire dopo aver perso palla. Ora guardiamo a Genova".