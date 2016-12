La moviola della quinta giornata: Chievo, gol regolare annullato 

foto SportMediaset 12:51 - Gianluca Paparesta nel corso di "Serie A Live" su Premium Calcio ha giudicato gli episodi da moviola più significativi del turno infrasettimanale di campionato. ha giudicato gli episodi da moviola più significativi del turno infrasettimanale di campionato.

CHIEVO-JUVENTUS (arbitro Doveri)

E' l'errore più evidente della giornata per Paparesta. Siamo sull'1-1 e l'assistente numero uno di De Marco, Preti, prende un abbaglio. Si vede in maniera chiara la posizione di fuorigioco di un calciatore (Thereau) che non partecipa assolutamente all'azione, mentre Paloschi arriva da dietro ingannando Preti che, molto probabilmente, è vittima di uno scambio di persona. Non è questione di interpretazione vecchia o nuova del fuorigioco. E' un errore e basta.

Da sottolineare il gesto di fairplay del presidente del Chievo Campedelli che si è recato neglio spogliatoi, dopo la partita, per rincuorare l'assistente autore dell'errore che ha penalizzato la sua squadra: "Sono cose che capitano", il senso del discorso del numero uno clivense.

BOLOGNA-MILAN (Tagliavento)

C'è un episodio che penalizza il Milan nel primo tempo. Per Papresta viene negato un rigore ai rossoneri sull'1-0 e, peraltro, nell'azione di contrattacco il Bologna pareggia. Calcio di punizione di Birsa che appoggia in area a Matri, l'attaccante favorisce l'inserimento di Robinho che viene bloccato da due giocatori. E' soprattutto Cristaldo a ostacolare il brasiliano. Lo ferma col braccio e poi lo butta giù. Nè Tagliavento, nè il giudice di porta se ne accorgono.