Serie A, Cerci non basta al Torino. Col Verona è 2-2

Nel 3-5-2 di Ventura c’è Meggiorini al fianco di Cerci: a centrocampo ecco Bellomo, al debutto in Serie A. Nel Verona c’è Toni, preferito a Cacia, supportato da Jankovic e Juanito Gomez. Gli ospiti si presentano bene: Jankovic effettua il primo tiro in porta, quindi Toni comincia a far sentire il suo peso specifico in area di rigore. Il match stenta però a decollare: per sbloccarlo serve un episodio. Che puntualmente arriva al 36’. Corner di Cerci, tocco di mano di Gonzalez: Rizzoli opta per il rigore. Dal dischetto il numero 11 granata non sbaglia. La replica non tarda ad arrivare: al 43’ Jorginho pesca in area Toni che in spaccata riesce a servire Juanito Gomez. L’argentino fa 1-1.

La ripresa si apre con un brivido: da due passi, defilato sulla destra, Meggiorini centra il palo. Al 53’ c’è la brutta palla persa da Hallfredsson a centrocampo che innesca Cerci. Assist per Meggiorini, che però spara a salve: sulla respinta ancora Cerci è più lesto di tutti e si proclama top scorer della Serie A. C’è spazio per un palo di Meggiorini, quindi a frenare l’entusiasmo granata ci pensa Toni, abile a guadagnarsi un calcio rigore (fallo di Rodriguez): Jorginho al 67’ realizza il 2-2. Ventura prova a vincerla con Immobile, ma il risultato non cambia. Ora per il Torino c’è il derby con la Juventus, previsto per domenica alle 12.30.

Nel pomeriggio il Verona ospita il Livorno.

IL TABELLINO Torino-Verona 2-2

Torino(3-5-2): Padelli 5,5; Bovo 6, Rodriguez 5, Moretti 5,5; Darmian 5 Basha 5,5, Bellomo 5,5 Farnerud 5,5 (18' st El Kaddouri 5,5), D'Ambrosio 5; Cerci 7 (37' st Brighi sv), Meggiorini 6 (28' st Immobile 6). A disp.: Gomis, Berni, Masiello Maksimovic, Vives, Glik Pasquale. All.: Ventura 6

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 6, Gonzalez 5, Moras 6, Albertazzi 5,5 (14' st Cirigliano 6); Romulo 6, Jorginho 6,5 (37' st Donadel sv), Hallfredsson 5; Jankovic 5,5 (34' st Sala sv), Toni 7, Gomez 6.5. A disp.: Mihaylovic, Laner, Donati, Longo, Cacia, Bianchetti, Marques, Agostini. All.: Mandorlini 6,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 36' (rig.) e 8' st Cerci (T), 44' Gomez (V), 22' st Jorginho (rig.)

Ammoniti: Cerci (T)

Espulsi: nessuno