Parma-Atalanta, che show. Alla fine sorride solo Donadoni 

al posto di Biabiany e l'esterno ex Milan ripaga la fiducia del mister con uno straordinario destro a giro che al 19' si infila all'incrocio. Un minuto dopo arriva il pari di Bonaventura che riceve palla in area da Denis e non sbaglia da ottima posizione. Al 28', Parma di nuovo avanti con Parolo che sfrutta un pregevole assist di Cassano per concludere al volo in rete. I padroni di casa non si fermano qui e al 35' trovano il 3-1 cIl portiere dell'Atalanta deve raccogliere il pallone dalla rete anche al 40' quando Parolo firma la doppietta personale ribadendo in rete il pallone finito sul palo dopo il tiro di Cassano. L'Atalanta sembra stordita ma trova il raddoppio al 44'con un ottimo pallonetto.mandando in campo Marilungo al posto di Canini. Il Parma resta in 10 al 52': proteste reiterate di Amauri per un fallo non concesso da Gervasoni e l'arbitro di Mantova lo caccia dal campo. L'Atalanta allora si getta in avanti per cercare di accorciare nuovamente le distanze. Livaja entra al posto di Raimondi e la mossa premia Colantuono. L'attaccante ex Inter, infatti trova il 4-3 con un colpo di testa preciso su cross dalla destra di Cigarini.alla ricerca del pari ma è del Parma l'occasione più nitida: Sansone, servito involontariamente da Del Grosso, si fa ipnotizzare da Consigli a tu per tu col portiere nerazzurro. E così, dopo 3 minuti di recupero, termina l'incontro con la vittoria per 4-3 dei gialloblù di Donadoni.il Parma farà visita alla Fiorentina nel posticipo di lunedì sera mentre gli orobici saranno impegnati in casa con l'Udinese domenica alle 15.