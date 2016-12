Brescia, Giampaolo: "Lascio e lo faccio con comprensibile amarezza''

foto LaPresse Correlati Le tappe del caso del "Mister scomparso" 20:24 - "Lascio il Brescia, e lo faccio con comprensibile amarezza". Cosi' Marco Giampaolo, ha commentato la rescissione del contratto che lo legava alla società lombarda, spiegando la sua decisione con incompatibilità di programmazione con il club. L'ex tecnico delle Rondinelle ha precisato: "La mia irrevocabile decisione dipende da uno stravolgimento degli obiettivi della società non più in linea con quelli programmati". Al suo posto Gigi Maifredi. - "Lascio ile lo faccio con". Cosi'ha commentato la rescissione del contratto che lo legava alla società lombarda, spiegando la sua decisione con incompatibilità di programmazione con il club. L'ex tecnico delle Rondinelle ha precisato: "La mia irrevocabile decisione dipende da uno stravolgimento degli obiettivi della società non più in linea con quelli programmati". Al suo posto

"Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il Sig. Marco Giampaolo a seguito delle dimissioni di quest’ultimo dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra. Contestualmente la società affida la conduzione tecnica al Sig. Luigi Maifredi", la nota del club. Maifredi, che figura gia' nell'organico della società di Gino Corioni come consulente tecnico, torna così in panchina 13 anni dopo l'ultima esperienza, che si chiuse con un esonero, alla guida della Reggiana in Serie C1.



Giampaolo dopo aver concluso la rescissione del contratto annuale col Brescia, assistito dal suo avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, ha salutato lo staff e i collaboratori del club: "A malincuore e con comprensibile amarezza confermo la mia volontà, già manifestata domenica al direttore sportivo Andrea Iaconi e a Fabio Corioni, di rassegnare le dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra del Brescia". Infine l'ex tecnico ha speso buone parole anche per i giocatori bresciani: "Li ringrazio per l'impegno profuso. A loro va il mio augurio per il prosieguo del campionato".

Raggiunto dall'Ansa, il tecnico ha spiegato ulteriormente la sua decisione: "Sono stato fatto passare per pazzo, invece sono molto lucido: semplicemente, non mi riconosco in questo calcio selvaggio. Ho lasciato per non tradire il mio modo di fare questo sport".