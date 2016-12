Brasile: Pato e Dida capi della rivolta: "Fermare il campionato"

foto LaPresse 17:00 - Rivolta e rischio sciopero nel Brasileirão, a causa del calendario fitto di impegni, che costringerà alcune squadre a dover disputare anche quattro partite in otto giorni. Impegni troppo ravvicinati, secondo alcuni giocatori, a causa anche del Mondiale 2014, che si giocherà proprio in Brasile. Contro la CBF (la Federazione di calcio brasiliana) si sono schierati 75 calciatori tra cui anche alcuni big, come Pato, Dida, Julio Baptista e Juninho Pernambucano. - Rivolta e rischio sciopero nel, a causa del calendario fitto di impegni, che costringerà alcune squadre a. Impegni troppo ravvicinati, secondo alcuni giocatori, a causa anche del, che si giocherà proprio in. Contro la(la Federazione di calcio brasiliana) si sono schierati 75 calciatori tra cui anche alcuni big, come

A ben guardare, il campionato brasiliano è già considerato come uno dei più sfiancanti: dura nove mesi e gli impegni sono tantissimi. Si parte in gennaio con i campionati statali, la Copa do Brasil, la Libertadores o la Copa SulAmericana e da aprile a dicembre c'è il Brasileirão. Una serie di impegni che costringono le squadre ad affrontare dei veri tour de force che inevitabilmente causano malcontento tra i giocatori. Fino ad oggi, però, non si era mai levata nessuna voce di protesta. Fino ad oggi, appunto, perchè con l'avvicinarsi del Mondiale 2014 la CBF ha rivisto l'organizzazione dei calendari rendendo la situazione, secondo i calciatori, insostenibile. Da qui è nata la rivolta, che ha portato 75 calciatori a firmare un documento di protesta contro la Federazione: "Gli atleti della Serie A e Serie B esprimono la loro preoccupazione in merito al calendario divulgato dalla CBF per l'anno 2014 - si legge nel comunicato -. Visto l'alto numero di partite in rapida sequenza, abbiamo deciso di riunirci in forma indipendente per chiedere un incontro con la Federazione e discutere di questa problematica".

La speranza dei calciatori firmatari, che possono già contare su nomi importanti come Pato, Dida, Juninho Pernambucano, Julio Baptista e Andrés D'Alessandro, è di aumentare i sostenitori alla causa, sperando che tra questi possano comparire anche Seedorf, Ronaldinho e Fred.