Barcellona, Messi si infuria con Martino per la sostituzione 

foto LaPresse 15:04 - Ai campioni proprio non piace essere sostituiti. Dopo il caso-Pirlo alla Juve, anche Leo Messi ha perso le staffe: Tata Martino lo ha richiamato in panca all'81', con la gara già in ghiaccio. La Pulce, dopo averlo ignorato uscendo dal terreno di gioco, si sarebbe lasciato andare a un gesto di stizza prima di accomodarsi in panchina. Anche se il diretto interessato smentisce: "Nessun gesto". - Ai campioni proprio non piace essere sostituiti. Dopo il caso-Pirlo alla Juve, ancheha perso le staffe: durante il match fra Barça e Real Sociedad (vinto 4-1) , illo ha richiamato in panca all'81', con la gara già in ghiaccio. La Pulce, dopo averlo ignorato uscendo dal terreno di gioco, si sarebbe lasciato andare a un gesto di stizza prima di accomodarsi in panchina. Anche se il diretto interessato smentisce: "Nessun gesto".

Messi, dopo aver notato sulla tabella luminosa il suo numero, ha salutato mestamente i tifosi e ha abbandonato il campo fra gli applausi. Martino ha tentato invano di avvicinarsi per sussurragli qualcosa, ma Leo ha proseguito dritto per la sua strada, con il capo chino. Poi, prima di svoltare per la panchina, un piccolo gesto con la mano, subito beccato dalle telecamere. L'attaccante del Barcellona però ha subito cercato di minimizzare su Facebook: "In nessun momento ho fatto alcun gesto a Martino quando mi ha sostituito. A nessuno piace uscire, ma dobbiamo rispettare le decisioni per il bene della squadra. Quello che non accetto, però, è che alcuni media continuino a mntire quando ci sono di mezzo io". Che sia un Messi un po' nervoso pare ovvio. Quella con la Real Sociedad era la seconda sostituzione della gestione Martino. Il Tata lo aveva richiamato in panca già all'esordio con il Getafe, e ora ci scherza su: "Quando lo avrò sostituito cinque volte di fila allora potrà preoccuparsi".