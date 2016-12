Ufficiale: il Palermo esonera Gattuso, al suo posto Iachini 

- Come previsto, la sconfitta di Bari è costata la panchina a. Ilha ufficializzato l'esonero dell'ex milanista dopo sole sei partite di Serie B. Al suo posto il club ha annunciato l'ingaggio di. Deluso il presidente: "Purtroppo, insieme, abbiamo fatto un passo troppo lungo per la sua prima esperienza da tecnico, in una società e una piazza impegnative come Palermo. I risultati ci hanno dato torto".

"E' con vero e profondo dispiacere che comunico di avere sollevato Gennaro Gattuso dall'incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. Resta il rammarico per la stima verso l'uomo Gattuso ed il suo grande impegno lavorativo. Purtroppo io e lui, insieme, abbiamo forse fatto un passo troppo lungo per la sua prima esperienza da tecnico, in una Società ed una piazza impegnative come Palermo. I risultati ci hanno dato torto. Ho assegnato il compito di portarci in Serie A a Giuseppe Iachini, allenatore e uomo che conosco ed apprezzo da quando era capitano del Venezia, che abbiamo portato nella massima serie", ha scritto il presidente Zamparini nel suo comunicato.

In attesa della presentazione, Iachini si è limitato a dire di aver sottoscritto un contratto biennale.