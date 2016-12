Palermo: ore contate per Gattuso

- Rischia seriamente di essere finita dopo sole sei giornate l'avventura disulla Panchina del. La sconfitta di Bari, insieme al pessimo inizio di stagione (tre sconfitte in sei partite), potrebbe costare il posto all'ex milanista, alla prima esperienza da allenatore. Alle voci di esonero deciso, però, il presidenterisponde così: "Ci dormo sopra e se ne parla tra qualche ora. Ancora non ho deciso", ha detto.

Nessun commento da parte di Gattuso, che non si è presentato in conferenza stampa dopo il 2-1 rimediato al San Nicola. Per la sua successione si fa già il nome di Beppe Iachini.