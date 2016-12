Serie A: Udinese di misura sul Genoa, decide l'autorete di Calaiò

foto LaPresse 00:03 - Vittoria scacciapensieri per l'Udinese di Guidolin nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. I friulani hanno battuto 1-0 il Genoa di Liverani in una partita avara di occasioni da gol e giocata più sui nervi che sulle idee. Meglio comunque i bianconeri che sfiorano il vantaggio prima con Naldo e poi con Muriel, ma è un'autorete del subentrato Calaiò (79') a regalare i tre punti ai bianconeri che stanno i rossoblù in classifica. - Vittoria scacciapensieri per l'Udinese di Guidolin nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. I friulani hanno battuto 1-0 il Genoa di Liverani in una partita avara di occasioni da gol e giocata più sui nervi che sulle idee. Meglio comunque i bianconeri che sfiorano il vantaggio prima con Naldo e poi con Muriel, ma è un'autorete del subentrato Calaiò (79') a regalare i tre punti ai bianconeri che stanno i rossoblù in classifica.

LA PARTITA Non sarà stata bella come la vorrebbe Guidolin, ma la vittoria dell'Udinese è di un'importanza capitale. I tempi del bel gioco non sono ancora maturi, ma i friulani ci hanno provato con le unghie e con i denti e alla fine hanno capitalizzato anche con un po' di fortuna. Nella serata dei grandi bomber, Di Natale contro Gilardino, Muriel contro Calaiò, è proprio un attaccante a decidere il match, ma nella porta sbagliata. La zuccata dell'ex napoletano al 79' è perfetta per tempismo e anticipo, ma batte Perin e regala i tre punti all'Udinese.

Una punizione eccessiva per il Genoa che a Udine si è difesa bene e con ordine nonostante il massiccio turnover. Le prime uscite stagionali hanno consigliato a Liverani di lavorare sulla fase difensiva, ma sicuramente qualcosa hanno tolto alla pericolosità offensiva della squadra. I muscoli di Cofie e Konaté non sono riusciti a spaccare in due il centrocampo di Guidolin, guidato con rabbia e geometria dal brasiliano Allan, per distacco il migliore in campo. Di occasioni giocabili per Gilardino e poi Calaiò dunque, nemmeno l'ombra, ma nemmeno pericolo per Perin.

Qualcosa in più però l'Udinese l'ha messo sul campo e questo è bastato nonostante i mugugni del pubblico per uno spettacolo non proprio divertente. Al cambio Muriel per Maicosuel, giudicato troppo rinunciatario dagli spettatori, si sono sentiti i primi fischi, trasformatisi in applausi con tanto di corsa sotto la curva dei giocatori a fine partita. Conta il risultato alla fine e il risultato premia l'Udinese, con o senza il bel gioco. Per quello c'è tempo.

LE PAGELLE Allan 6,5 - E' la cerniera perfetta nel centrocampo bianconero. Ruba un numero considerevole di palloni, giocandoli subito di prima e provando le verticalizzazioni. E' il polmone della squadra, l'uomo che tiene gli equilibri con i denti. Lodi 6 - Meglio rispetto al Livorno, ma non ancora ai suoi livelli. Il regista però non ha tutte le colpe: nella mischia centrale detta bene i tempi e smista i palloni con tranquillità, ma non può verticalizzare per il poco movimento offensivo. Maicosuel 6 - Nel primo tempo è l'unico che ci prova seriamente. Sfiora il gol con un destro a giro, ma è ancora discontinuo. Konaté 6 - Esordio in Serie A per il giovane senegalese pienamente sufficiente. Corre tanto, forse troppo, e finisce per stancarsi molto prima del novantesimo. Ma nel Genoa può starci e creare un'alternativa valida per la verticalizzazione.

IL TABELLINO UDINESE-GENOA 1-0

Udinese (3-5-1-1): Kelava 6; Heurtaux 6,5, Danilo 6,5, Naldo 6; Basta 5,5, Badu 6, Allan 6,5, Pereyra 6 (41' st Lazzari sv), Gabriel Silva 5,5; Maicosuel 6 (9' st Muriel 5,5), Di Natale 6 (44' st Zielinski sv). A disp.: Benussi, Bubnjc, Widmer, Do Santos, Pinzi, Merkel, Fernandes, Ranegie, Lopez. All.: Guidolin 6.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Gamberini 6, Portanova 6,5, De Maio 6; Vrsaljko 5,5, Cofie 6, Lodi 6, Bertolacci 5,5 (21' st Biondini 5,5), Antonini 5,5 (37' st Stoian sv); Konate 6 (17' st Calaiò 5,5), Gilardino 6. A disp.: Bizzarri, Zima, Bennati, Sampirisi, Centurion, Santana, Matuzalem, Fetfatzidis, Sokoli. All.: Liverani 5,5.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 33' st aut. Calaiò

Ammoniti: Di Natale (U); Antonini, Portanova, Lodi (G)

Espulsi: nessuno



MAX CRISTINA