Eccellenza: Alba Adriatico - San Salvo, incidenti sugli spalti 

18:11

- La rissa scoppia nei minuti finali ed è il finimondo sugli spalti dove entrano in contatto, senza esclusione di colpi, i tifosi di. È la quarta giornata del campionato regionale diIl clima si incendia improvvisamente, forse anche per l'andamento della partita. Il San Salvo è avanti 1-0, ma subisce un 1-2 micidiale e perde la gara. Causa o concausa, è tutto da stabilire. Fatto sta che l'ambiente si fa di fuoco e tra bandiere, mani e contatti frontali sugli spalti èI due carabinieri presenti al centro di quella che diventa unaprovano ad intervenire ma gli scontri proseguono. Tra fuggi fuggi generale, botte da orbi e scene di panico, si torna a piccoli passi verso la calma.E a fine partita infuria la polemica. Il tecnico ospite è durissimo e ha parole velenose per un dirigente accompagnatore dei locali: "È una vergogna - dice l'allenatore -.Non si fa, anche quando i sostenitori sbagliano. Mi vergogno di essere un allenatore. Voglio ringraziare i miei tifosi perché se avessero scavalcato le recinzioni sarebbe stato un macello".