Serie B: rallenta l'Empoli, crolla il Palermo

Si accorcia la classifica di Serie B. Nella sesta giornata del campionato cadetto, infatti, la capolista Empoli non riesce a sfondare il muro del Siena: il derby toscano finisce 0-0, con gli uomini di Sarri che colpiscono due traverse e vedono avvicinarsi a -2 il Lanciano, vittorioso 1-0 in casa della Juve Stabia, e il Cesena, corsaro 1-0 a Trapani. Seconda ko consecutivo per il Palermo, sconfitto 2-1 a Bari: Gattuso ora rischia grosso.

Continua così la serie positiva degli uomini di Alberti che, grazie ai gol di Sciaudone e Ceppitelli, vincono la terza partita di fila: inutile la rete nel finale di Lafferty. Successo anche per il Varese che passa 1-0 in casa con la Reggina: Pavoletti nel finale porta i lombardi al quarto posto in classifica. Subito dopo Crotone e Spezia, entrambe in risalita: i calabresi battono 3-1 il Modena (Matute, Dezi, Belloni, Ishak), mentre i liguri stendono 2-1 la Ternana al Liberati (Migliore, Miglietta e gol partita di Henty nel finale). Pirotecnico 2-2 tra Novara e Cittadella: ospiti avanti con Pecorini, ribaltone firmato Iemmello e Gonzalez, sigillo finale di Donnarumma. Pari anche tra Pescara e Avellino: all'Adriatico finisce 1-1, a Viviani risponde Massimo. A reti bianche Carpi-Brescia, con le Rondinelle distratte dal caso-Giampaolo, e Padova-Latina, con i biancoscudati al primo punto della loro fin qui deludente stagione.