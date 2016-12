Napoli, Rafa Benitez: "Col Milan una grande vittoria"

foto LaPresse Correlati Maggio out un mese

Il Barça pensa a Reina 12:17 - E' un Rafa Benitez a tutto campo quello che è stato ospite di Pierluigi Pardo a "Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco". "Sono soddisfatto per la vittoria col Milan perché abbiamo fatto un grande lavoro e soprattutto abbiamo vinto contro una grande squadra". Poi una stoccata al calcio italiano: "Mi spiace molto vedere gli stadi sempre vuoti" ha detto il tecnico del Napoli capolista in Serie A insieme alla Roma con 12 punti.

Benitez ha poi fatto il punto tecnico sul comportamento in campo della sua squadra spiegando che "dobbiamo cercare di soffrire di meno negli ultimi minuti di gioco. Possiamo e dobbiamo migliorare, ma se soffriamo e poi vinciamo come a San Siro mi va benissimo lo stesso". Inevitabile qualche domanda sul suo passato interista: "Ora penso solo al Napoli, ma ricordo molto bene i due trofei vinti con i nerazzurri". Elogi anche per Mazzarri, ex Napoli e ora proprio sulla panchina dell'Inter: "A Napoli ha fatto un grande lavoro. Ma ora noi abbiamo cambiato mentalità, una mentalità che è cresciuta anche grazie all'arrivo di giocatori di un certo livello".

In merito alla società e al rapporto con Aurelio De Laurentiis, Rafa dice con grande serenità: "Con lui si lavora molto bene". Infine l'elogio ai tifosi partenopei: "Sono stati e sono fondamentali in casa e fuori casa".