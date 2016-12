Ricorso Milan per Balotelli: sconto difficile

foto LaPresse

08:32

basterebbe la riduzione di un turno per avere a disposizione l'attaccante nella grande sfida con la Juventus. Non sarà facile, soprattutto considerando un precedente. Nella stagione scorsa Balotelli fu fermato per tre partite dopo Fiorentina-Milan del 9 aprile: un turno per il quarto cartellino giallo, due per l'espressione ingiuriosa a un arbitro addizionale.poi tolse una giornata accogliendo parzialmente il ricorso dei rossoneri.