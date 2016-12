23:10

- L'euforia di casaè macchiata dalla notizia del forfait di. Il difensore azzurro, visitato a Roma, dovrà sottoporsi mercoledì ad intervento in artroscopia per regolarizzare ildel ginocchio sinistro. Tabella di recupero già stilata:circa e dovrebbe tornare a disposizione per la gara del 19 ottobre quando gli uomini disaranno di scena acontro i giallorossi.