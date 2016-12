Benfica: il tecnico Jesus perde la testa e attacca la polizia

foto LaPresse

- I tifosi dele deldifficilmente dimenticheranno quanto visto allo stadioNon parliamo di bel calcio o di qualche gol spettacolare, ma di quanto successo al termine dell'incontro., allenatore del, si è reso protagonista di una avvenimento alquanto insolito: dopo la vittoria sofferta per 1-0, alcuni tifosi deglisono entrati in campo per chiedere la maglia ai calciatori, dando vita ad, che provavano a fermare l'invasione.A questo punto è intervenutoche, per evitare l'arresto di uno dei tifosi, è stato fermato a sua volta eIl tecnico è stato poi. Il portoghese ha ora l'obbligo di residenza e resta in attesa del processo, motivo per cui