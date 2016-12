Giampaolo: "Chi l'ha visto" chiede notizie...

Ma la decisione di Giampaolo sembra essere irrevocabile, come ha confermato il suo avvocato Luciano Ruggiero Malagnini. "Giampaolo sta bene, non è un assente ingiustificato: ha già comunicato alla società l' intenzione irrevocabile di dimettersi - ha detto - . Domani saremo a Brescia per la risoluzione consensuale. Giampaolo vuole rassicurare tutti, questa situazione della sua sparizione ha assunto contorni surreali. Ha rinunciato a un contratto di 2 anni, domani spiegheremo perché: ma il Brescia è già informato".

Ecco le tappe di questa vicenda, con margini di inquietiudine.

Sabato 21 settembre - Brescia-Crotone finisce 1-2, il Brescia con 6 punti in 5 partite non è certo all'altezza delle attese. Giampaolo, ingaggiato lo scorso luglio contratto biennale, viene preso di mira dai tifosi. Cori e vattene. A sera inoltrata, Giampaolo telefona al presidente Corioni e gli comunica la volontà di andarsene. Corioni gli dice di pazientare. "Ne parleremo".

Domenica 22 settembre - Allenamento della squadra, al mattino. Giampaolo non si presenta. I dirigenti informano Corioni, il quale chiama al cellulare il tecnico: la linea è staccata. Il presidente ordina che la squadra si alleni regolarmente, c'è tutto lo staff di Giampaolo al lavoro. Corioni dice: "Lo aspetto, aspetto chiarimenti. Io non lo licenzio, non ho accettato le sue dimissioni". Ma fino a sera, nessun contatto col tecnico.

Lunedì 23 settembre - E' la vigilia di Carpi-Brescia: la squadra si allena, e Giampaolo continua a non esserci. Corioni: "E' una cosa che non ho mai visto in 40 anni di calcio. Lasciare senza dire nulla che giustifichi una scelta così pesante. Non so cosa sia succeso a Giampaolo". La squadra si prepara per la trasferta, si decide che in panchina sieda Micarelli, vice di Giampaolo.

Martedì 24 settembre, mattina - Il mistero-Giampaolo continua, nel senso che un conto è dimettersi, un altro non rispondere al telefono. La novità cè che il cellulare ricomincia a squillare, è questo è il segnale che comunque non gli è accaduto niente di graave. Allo squilo però non corrisponde una risposta. Il caso continua.

Martedì 24 settembre, pomeriggio - ''So che é ancora a Brescia, che dovrebbe vedersi con la societa', che gli ha respinto le dimissioni, ma non so altro''. Risponde così al telefono Federico Giampaolo, fratello dell'allenatore del Brescia Marco, nonché tecnico della Primavera del Pescara. "Non riesco a parlargli - continua Federico- ma comunque sta accadendo qualcosa di poco logico: i tifosi volevano Calori? Ma siamo solo all'inizio della B, non dipende dai risultati, sono ancora lì. ii vede che è un rapporto incrinato, ma per altri motivi. Brescia è una piazza importante, Marco è un tipo serio, a volte anche troppo per il mondo del pallone''.

Martedì 24 settembre, tardo pomeriggio - Il caso è finito anche all'attenzione di 'Chi l'ha visto?'. Ma il servizio in preparazione, spiegano dalla redazione, 'è stato smontato: l'ufficio stampa della squadra ci ha tranquillizzato e ha gettato acqua sul fuoco, spiegando che Giampaolo è scomparso soltanto per loro''. Anche il presidente Corioni è preoccupato. Poi ecco, finalmente, un messaggio del tecnico che rompe il silenzio. Messaggio che viene ripreso da un tweet: "Come va? La mia famiglia sta bene, grazie". E il fratello Federico che riferisce della telefonata di Marco: "Mi ha chiamato per dirmi che è tutto a posto. E' a casa al mare a Giulianova".