Rinnovo e sostituzioni, Juventus e Pirlo ai ferri corti

La Juve non è tutta rose e fiori. Qualche spina, in effetti c'è. La più fastidiosa si chiama Andrea Pirlo. Il centrocampista della Nazionale in 4 partite è stato sostituito da Conte più volte che in tutto lo scorso campionato e uscendo dal campo col Verona non ha nascosto il suo disappunto. Il sospetto del giocatore è che la Juve stia mettendo pressione per la firma del rinnovo, ma forse la verità è più complessa.

Ma andiamo per gradi. Capitolo sostituzioni. Nella stagione 2012/2013 in campionato Pirlo è stato sostituito soltanto una volta, mentre in questo avvio il tecnico bianconero l'ha già richiamato in panchina due volte. Dettagli, verrebbe da dire. Se non fosse che sullo sfondo c'è invece la seconda questione: il contratto. Pirlo è in scadenza e Marotta vorrebbe trovare un accordo per il rinnovo prima di giugno. Il sospetto, neanche troppo celato dal giocatore, è che la Juve gli stia mettendo fretta, lanciando piccoli avvertimenti proprio con i cambi durante le partite.



La verità, forse, è invece un mix tecnico-contrattuale. In questa Juventus Pirlo non è più insostituibile e la sua posizione è meno salda di un tempo. Pogba scalpita per prendere il suo posto e il suo stipendio e a Vinovo ormai rappresenta il futuro. Marchisio, recuperato l'infortunio, del resto non è certo una seconda scelta, così come Vidal, vero trascinatore dei bianconeri. Quattro giocatori per due posti in campo, dunque: qualcuno in panchina deve andarci. Forse Pirlo dovrà farsene una ragione. Almeno fino a giugno.