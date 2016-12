Serie A, gli arbitri della quinta giornata: Inter-Fiorentina a  Valeri

foto LaPresse

14:49

- Sono state comunicate le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di serie A. Sarà il signor Valeri a dirigere nel posticipo di giovedì sera l'attesa sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina. Il giorno prima De Marco a Verona per Chievo-Juventus. Calvarese fischierà al Ferraris in Sampdoria-Roma mentre per Napoli-Sassuolo, testa-coda del torneo, è stato designato Doveri. Tagliavento per Bologna-Milan.