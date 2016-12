Milan in ansia per Balotelli: rischio stangata 

foto LaPresse Correlati SuperMario si ferma a 21, Reina: "Io bravo e fortunato"

12:41 - Mario Balotelli potrebbe saltare anche quest'anno la partita a Torino contro la Juventus per squalifica. Le proteste dell'attaccante rossonero all'arbitro Banti, al termine della sfida con il Napoli, potrebbero costare care. Il rischio è quello di uno stop di 3 giornate: tutto dipende dal referto del fischietto. Si attende la decisione, che arriverà nel pomeriggio, del giudice Tosel. Sicuramente Supermario non ci sarà mercoledì a Bologna.

Cinque mesi fa Balotelli fu squalificato per 3 giornate per un insulto al giudice di linea Doveri al termine del match contro la Fiorentina mentre stava litigando con Viviano. A giudicare dalle immagine la "scenata" di ieri sembra più grave di quella di Firenze. Il rischio è di ritrovarsi con la stessa sanzione: lo Juventus Stadium potrebbe essere ancora un miraggio. E nel mezzo ci sono Bologna e Sampdoria. E Allegri si ritroverebbe sempre più in emergenza. C'è comunque fiducia mescolata all'ansia: Balotelli è stato punito con il secondo cartellino giallo e questo potrebbe essere la sua salvezza. L'arbitro lo ha sanzionato quindi Tosel dovrebbe avere poco margine di manovra.