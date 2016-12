Napoli, Benitez: "Il Milan ha fatto una grande gara, ma è importante vincere qui" 

foto LaPresse 09:39 - Bene per i tre punti, un po' meno per il gioco. L'analisi di Rafa Benitez dopo il successo di San Siro è lucida: "Il Milan ha fatto una grande partita, non è stato facile controllare la posizione di Balotelli - ammette il tecnico del Napoli -. Dobbiamo migliorare tante cose, ma vincere su questo campo deve soddisfare un allenatore. La squadra ha mostrato carattere fino alla fine. Se prima eravamo al 72% del nostro potenziale, ora siamo al 73%". - Bene per i tre punti, un po' meno per il gioco. L'analisi didopo il successo di San Siro è lucida: "Il Milan ha fatto una grande partita, non è stato facile controllare la posizione di Balotelli - ammette il tecnico del-. Dobbiamo migliorare tante cose, ma vincere su questo campo deve soddisfare un allenatore. La squadra ha mostrato carattere fino alla fine. Se prima eravamo al 72% del nostro potenziale, ora siamo al 73%".

"C'è ancora tanto da lavorare ma se continuiamo così sarà sempre più facile vincere le partite" spiega l'ex manager del Liverpool: "Oggi abbiamo fatto un lavoro di squadra importante. Questa è la nostra forza, avere giocatori che lavorano, che hanno qualità. Siamo all'inizio di un lavoro, dobbiamo migliorare la fase difensiva. Dobbiamo mostrare questo carattere fino alla fine, non è la partita migliore che abbiamo fatto quest'anno, ma è la quinta vittoria di fila, non male". Infine, il tecnico ha parlato del rigore parato da Reina a Balotelli: "E' da tempo che studiamo i rigori, adesso con la televisione è più facile. Reina ha lavorato tanto con l'allenatore dei portieri per analizzare tutti i rigoristi".