Balotelli si ferma a 21: Reina gli para il rigore

10:21 - Mario Balotelli ha sbagliato il primo rigore dopo 21 centri consecutivi, facendosi parare il tiro dal dischetto dal portiere Pepe Reina al 17' del secondo tempo del posticipo a San Siro tra Milan e Napoli, sul risultato di 2-0 per gli ospiti. L'attaccante rossonero dopo l'errore si e' messo le mani sulla faccia, mentre il n.1 azzurro esultava per l'impresa. Il rigore era stato assegnato dall'arbitro Banti per un fallo di Albiol sul 45 rossonero.

A fine partita è lo stesso portiere spagnolo a commentare la sua impresa: "Con tutti i portieri facciamo sempre qualche allenamento sui rigori e studiamo gli avversari, dono stato bravo ma ci vuole anche fortuna". E ancora: "Vincere qui dopo 27 anni era una motivazione extra, - ha aggiunto il n.1 degli azzurri -, è sempre importante per la fiducia vincere in uno stadio importante e siamo molto contenti di tutto questo. Siamo al 70% della condizione, l'inizio è stato buono e dobbiamo continuare su questa strada".