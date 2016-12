Serie A: Milan-Napoli 1-2, gli azzurri tornano in vetta

LA PARTITA

Che sia una serata a forti tinte azzurre si capisce al 16' della ripresa, quando Balotelli, l'infallibile per antonomasia dal dischetto, sporca la sua percentuale: con la parata di Reina, sono "solo" 21 i rigori realizzati su 22 in carriera. Il Napoli, così, può festeggiare – oltre a un meritato ritorno in testa alla classifica – anche il primo successo a San Siro da ventisette anni a questa parte (era il 13 aprile '86 e finì 2-1 con i gol di Maradona e Giordano). Sembra quasi un perfetto passaggio di consegne fra un'epoca vincente, e contrassegnata dall'indiscussa leadership di Diego, a un'altra che potrebbe diventarlo, grazie al carisma dei vari Hamsik e Higuain. Il Napoli, dopo quattro giornate e con la Juve campione in leggero ritardo, si candida per il ruolo di battistrada. Una dimostrazione di forza attestata anche dalle diverse modalità con cui si riescono a vincere le partite: al Meazza, ad esempio, gli azzurri mettono in cantina il calcio champagne delle prime giornate (a parte 10' di chiaro furore agonistico) e sorprendono per maturità e abilità difensiva.

Nei primi 10' l'onda d'urto è travolgente, col Milan costretto in trincea e senza armi. Higuain affetta la difesa da sinistra a destra, offrendo ad Hamsik la prima chance. Poi, in rapidissima successione, Behrami e ancora il Pipita sfiorano il bersaglio grosso con Abbiati fermo a guardare. La battuta di caccia si conclude al 6', quando – da un calcio da fermo battuto da destra – Albiol sbuca alle spalle di Abate e serve a Britos il pallone del vantaggio. Il Milan sembra non avere via d'uscita: la capacità di corsa e d'inserimento degli avversari è strabordante, il ritmo totalmente diverso rispetto a quello con Torino e Celtic, che i rossoneri a stento erano riusciti a controllare. Ma come per incantesimo, il gol assopisce un po' il Napoli, ne frena la furia agonistica e così per i rossoneri è più facile rientrare in partita. Pur non avendo piedi pregiati in mezzo al campo, la squadra di Allegri solleva il baricentro e comincia a far la partita, con Balotelli che nel giro di pochi istanti terrorizza Reina con tentativi a ripetizione. San Siro, pronta a salutare le magie del giapponese Honda o di un Kakà in versione 2.0, si ritrova Birsa trequartista ma il ragazzo non demerita: anzi con una buona dose di volontà e movimento riesce per un po' a sopperire alle innegabili mancanze tecniche. A destra, talvolta a sinistra o dietro le punte, l'ex genoano è il punto di riferimento offensivo dei compagni e recapita a Matri (ancora un po' ingolfato) un pallone che l'attaccante non riesce a spingere in rete. Al 38', dopo aver presidiato a lungo l'area ospite, il Milan trova anche il modo di penetrarla: Zuniga travolge Poli. Sarebbe rigore: per tutti ma non per l'arbitro di porta, che fa cenno di continuare.

I primi minuti della ripresa risultano ancora fatali per i rossoneri: all'8', infatti Higuain lascia partire un destro potente dai ventiinque metri, Abbiati interviene male e il raddoppio è servito. Per Benitez la gara è tutta in discesa e al Napoli non resta che interpretarla con giudizio, dando un occhio a Balotelli e cercando di non schiacciarsi troppo. Ma al quarto d'ora tutto rischia di complicarsi: il centravanti del Milan riceve palla spalla alla porta e Albiol lo sgambetta al limite dell'area. Il rigore cambia tutto, ma solo nelle statistiche di Supermario, che si fa ipnotizzare da Reina e sbaglia per la prima volta dagli undici metri. Sembra il punto di non ritorno di una partita che il Milan, comunque, non abbandona mai del tutto. La squadra lotta, poi gli innesti di Robinho e Niang la sbilanciano, fino a creare ulteriori problemi a Reina che si difende da leone. I nuovi episodi abitano nella coda: Balo riesce a far centro e fa salire i decibel dello stadio, ma negli ultimi due minuti c'è spazio solo per un assalto convulso che non genera alcun tipo di preoccupazione al Napoli. Anzi, a pagare per tutti è ancora Balotelli, che si scaglia contro il mondo e, dopo la fine, si prende un rosso. Come l'allarme che scatta in casa Milan: 4 punti in 4 gare (e il -8 dalla vetta) sono davvero troppo pochi per avere velleità d'alta classifica.