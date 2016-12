Liga: il Real Madrid stende il Getafe

foto LaPresse 11:49 - Immediata riscossa per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, dopo il 2-2 di settimana scorso al Madrigal contro il Villarreal, piega 4-1 il Getafe al Santiago Bernabeu nel quinto turno della Liga e si porta a due punti dal tandem di testa composto da Barcellona e Atletico Madrid. Il Real parte male e al 5' Lafita trova l'1-0 per il Getafe con un tiro deviato in maniera decisiva da Pepe. Il difensore portoghese trova modo di rifarsi al 19' quando va a firmare la rete dell'1-1. Al 31' il Real Madrid trova anche il 2-1 con Ronaldo che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Michel in barriera all'interno dell'area. - Immediata riscossa per ilche, dopo il 2-2 di settimana scorso al Madrigal contro il, piega 4-1 ilal Santiago Bernabeu nel quinto turno della Liga e si porta a due punti dal tandem di testa composto da Barcellona e Atletico Madrid. Il Real parte male e al 5'trova l'1-0 per il Getafe con un tiro deviato in maniera decisiva da. Il difensore portoghese trova modo di rifarsi al 19' quando va a firmare la rete dell'1-1. Al 31' iltrova anche il 2-1 conche trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Michel in barriera all'interno dell'area.

Nella ripresa è solo Real Madrid: la formazione di Ancelotti trova il 3-1 al 59' col solito Isco che riceve da Ronaldo e poi batte Moyà con un chirurgico destro a girare nell'angolo lontano. Nel finale il Real Madrid colpisce un palo con Ronaldo e fallisce un paio di altre occasioni con Benzema e il giovane Morata. In pieno recupero ancora Ronaldo, arrivato a 209 reti con la 'camiseta blanca', firma di tacco il definitivo 4-1 su centro basso di Khedira.



Nelle due gare del pomeriggio, pareggi per 0-0 tra Betis e Granada e tra Celta Vigo e Villarreal. Vittoria invece importante per il Valencia, che ha superato 3-1 il Siviglia con le reti di Jonas (2) e Victor Ruiz.