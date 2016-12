Lazio, Petkovic: "Avuto più occasioni della Roma" 

foto LaPresse 18:12 - La Lazio vista nel derby perso con la Roma, non è dispiaciuta a Petkovic: "Sono contento per la prestazione della squadra. Nel primo tempo abbiamo controllato e avuto più occasioni. Poi era importante segnare per primi e la Roma ci è riuscita, complimenti a loro". Nessuna critica alla società per le scelte di mercato: "Siamo questi e va bene così, spero che presto i ragazzi saranno tutti a disposizione. Klose? Gli serve un gol per sbloccarsi". - Lavista nel derby perso con la, non è dispiaciuta a: "Sono contento per la prestazione della squadra. Nel primo tempo abbiamo controllato e avuto più occasioni. Poi era importante segnare per primi e la Roma ci è riuscita, complimenti a loro". Nessuna critica alla società per le scelte di: "Siamo questi e va bene così, spero che presto i ragazzi saranno tutti a disposizione. Klose? Gli serve un gol per sbloccarsi".

"Forse è un po' meno brillante del solito, ma il giudizio sugli attaccanti dipende spesso dal numero di gol che fanno". Poi il tecnico biancoceleste torna sull'analisi della partita: "Penso che entrambe potevano vincere o perdere, hanno segnato per primi e poi sono successe un po' di situazioni, ad esempio l'espulsione di Dias, che ci hanno penalizzato. Sfruttando le occasioni all'inizio del secondo tempo la partita sarebbe andata su altre direzioni, ne sono convinto. Se mettiamo in discussione di aver avuto più occasioni della Roma, siamo sulla strada sbagliata". Gli infortuni, in questa prima parte di stagione, fanno la loro parte: "L'allenatore deve sempre dare e avere fiducia nella società. Siamo contenti della nostra rosa, ma speriamo di avere tutti quanti a disposizione. Sono sicuro dimostreremo il nostro valore".