Fiorentina, Montella: "Una domenica perfetta"

foto LaPresse 18:16 - "Una domenica perfetta". Montella applaude la Fiorentina vittoriosa a Bergamo contro l'Atalanta. "La squadra ha interpretato nel modo giusto la partita e ha meritato la vittoria, amministrando il risultato e rischiando qualcosa sul 2-0 - ha proseguito il tecnico viola - Neto è stato bravo e poi c'è grande ottimismo per chi deve crescere. Ora godiamoci questa vittoria e guardiamo avanti. Rossi? A noi va bene anche così ma può crescere ancora".

"Stiamo crescendo e questo è il nostro obiettivo al di là della vittoria e della classifica - ha proseguito Montella - Per crescere bisogna avere personalità anche in trasferta". Tornando sullo sfogo di domenica scorsa: "Ho esagerato con i toni ma la mia voleva essere una polemica con gli arbitri costruttiva e non distruttiva".