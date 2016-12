Roma, Garcia: "Vincere il derby è entusiasmante"

foto LaPresse 18:05 - Ha vinto il primo derby in panchina e ora Rudi Garcia è osannato dalla curva della Roma. "E' bello vincere questo tipo di partite - ammette il tecnico a Premium Calcio -. Avevamo bisogno di questa vittoria e il pubblico è entusiasta. Sentivamo la pressione, ma abbiamo giocato un buon secondo tempo con la squadra concentrata per evitare la tensione. Florenzi? L'ho tolto al 45' perché la sentiva troppo. Questa squadra deve pensare al futuro". - Ha vinto il primo derby in panchina e oraè osannato dalla curva della. "E' bello vincere questo tipo di partite - ammette il tecnico a Premium Calcio -. Avevamo bisogno di questa vittoria e il pubblico è entusiasta. Sentivamo la pressione, ma abbiamo giocato un buon secondo tempo con la squadra concentrata per evitare la tensione.? L'ho tolto al 45' perché la sentiva troppo. Questa squadra deve pensare al futuro".

Il due a zero alla Lazio è maturato ancora una volta nella ripresa: "Abbiamo giocato bene dopo l'intervallo e per il momento è sempre così, ma non mi dispiacerebbe fare gol anche nel primo tempo ogni tanto". Il cambio di ritmo lo ha dato anche Ljajic, subentrato a Florenzi all'intervallo: "Alessandro era teso e Adem ha fatto bene. Mi è piaciuto il fatto che nonostante la giovane età abbia voluto a tutti i costi calciare il rigore. Ha carattere". Con la vetta a punteggio pieno la Roma ha riconquistato i tifosi, scettici all'inizio e con il dente avvelenato per la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio del maggio scorso: "Questa è una squadra nuova - spiega Garcia -. All'inizio c'era un ambiente negativo e per questo partire bene era importante. Ora la nostra curva è entusiasta, loro sono i tifosi migliori d'Italia. Questa squadra deve pensare al futuro, l'anno scorso è finito". Anche divertendosi: "Per non far sentire la tensione alla squadra, negli ultimi giorni in allenamento abbiamo fatto cose divertenti... funziona".