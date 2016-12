Serie A, Roma-Lazio 2-0: Balzaretti e Ljajic decidono il derby

LA PARTITA Dieci gol fatti, tutti nel secondo tempo. La Roma continua a vincere nella ripresa e, in attesa del Napoli, a guardare tutti dall'alto in basso. Il miracolo di Garcia comincia dunque a prendere forma e mostra la sua solidità non solo per la costanza di rendimento, ma anche per l'equilibrio (miglior difesa del campionato) e la capacità di aspettare il momento giusto per colpire come sanno fare solo le grandi squadre. Da tattico perfetto, del resto, il francese l'aveva detto: "Il derby non si gioca, si vince. Colpiremo la Lazio quando calerà, la partita di Europa League peserà nelle gambe". E così è stato.



Il primo tempo è una partita a scacchi. In campo e in tribuna. La Nord "snobba" il match ed entra a partita iniziata, l'urlo della Sud riempie invece lo stadio dal riscaldamento. Garcia manda in panchina Ljajic e butta nella mischia Gervinho, invertendo la posizione dell'ivoriano con Florenzi per coprire meglio le incursioni di Candreva. Nessuna sorpresa invece per l'undici di Petkovic, che si affida alla formazione tipo. Dopo il derby di Coppa Italia e un'estate complicata, Totti & Co. sentono il match. La banda di Lotito arriva invece con meno punti, ma con più serenità.



E infatti i biancocelesti, imbattuti nelle ultime sfide dirette con i cugini (4 vittorie e un pareggio), sembrano subito più in palla. Lanciati in profondità, Candreva e Klose provano a pungere, ma Benatia e Castan fanno buona guardia. In mezzo al campo Hernanes, Gonzalez, De Rossi e Pjanic fanno a spallate, con Ledesma sempre a protezione della difesa di Petkovic e a innescare le ripartenze in velocità. E così il derby sembra prendere una piega inaspettata, con la Lazio che fa la partita. Gervinho, in difficoltà, è spesso costretto a ripiegare. Strootman e De Rossi faticano e Totti si stacca dalla marcatura per giocare qualche pallone e innescare Florenzi. Nessun lampo però. Da entrambe le parti. Corta e compatta, la Lazio difende bene, concede poco e riparte. La Roma invece spinge soprattutto sulla destra, ma senza una punta di peso sbatte contro Konko, Cana e Ciani. Partita bloccata, poche emozioni.



Nella ripresa però i giallorossi cambiano musica. Entra Ljajic, la Lazio (come previsto dal tecnigo giallorosso) cala il ritmo e la banda di Garcia è subito più brillante. Il derby si scalda. Prima ci prova di testa De Rossi, rinato rispetto alla scorsa stagione, poi sale in cattedra Balzaretti. Il laterale giallorosso nel giro di due minuti colpisce prima un palo e poi sblocca la partita con un sinistro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto velocemente. I biancocelesti provano a rispondere, ma la Roma, in ottima condizione fisica, gioca con grande intensità e non molla. Poi Dias, entrato da 4', all'81' si fa espellere per un fallo su Totti e condanna i suoi. Nel recupero Ljajic è scatenato, semina il panico in area e si procura e trasforma il rigore per il 2-0 finale. Roma sogna. Vendetta nel derby e primo posto. Tutti avvertiti.

LE PAGELLE Ljajic 7: il suo ingresso cambia l'inerzia della partita, dando il via al trionfo giallorosso. Nel primo tempo resta seduto in panchina, ma quando entra semina il panico nella difesa della Lazio. Caparbio, si procura e trasforma il rigore nel finale: primo derby all'Olimpico e gol. Perfetto asso nella manica di Garcia

De Rossi 7: rinato. Sicuro e concentrato, in mezzo al campo concede pochissimo. Sempre pronto a ringhiare sulle caviglie di Hernanes e ad appoggiare la manovra. Come ai vecchi tempi, pericoloso anche di testa in zona gol

Castan e Benatia 7: perfetti nelle chiusure e nei recuperi. Insieme annullano Klose e tengono lontano Candreva. Se la Roma ha la miglior difesa del campionato, il merito è certamente anche loro

Balzaretti 6,5: segna il gol che sblocca il match dopo aver preso un palo pochi secondi prima (anche se è furoi dal campo sul corner del vantaggio). Partita soprattutto in contenimento per il laterale, che però chiude bene e si fa trovare pronto a ripartire quando serve

Klose 5: il bomber non vede la palla. Un po' per merito dei centrali giallorossi, un po' perché troppo solo e comunque non certo in gran giornata. Ha una sola palla buona sullo 0-0, ma la spreca malamente e non fa la differenza. Da lui ci si aspetta molto di più

Dias 4: entra e quattro minuti dopo si fa espellere. Rocchi forse esagera a mandarlo negli spogliatoi sul fallo a Totti, ma la spallata si poteva evitare

Hernanes 5: dovrebbe accendere la luce, ma per lui all'Olimpico è buoio pesto. Mai pericoloso e al centro del gioco. Petkovic lo sostituisce per l'assalto finale

Cana 6,5: quasi insuperabile per buona parte della partita. Poi cede insieme a tutto il reparto dopo il gol di Balzaretti, ma passare dalle sue parti è dura



IL TABELLINO ROMA-LAZIO 2-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6, Benatia 7, Castan 7, Balzaretti 6,5; De Rossi 7, Strootman 6, Pjanic 5,5 (41' st Taddei sv); Gervinho 6, Totti 6 (45' st Borriello sv), Florenzi 5,5 (6' st Ljajic 7) A disp.: Skorupski, Burdisso, Jedvaj, Romagnoli, Dodò, Torosidis, Marquinho, Ricci, Caprari. All.: Rudi Garcia 7 Lazio (4-1-4-1): Marchetti 6; Cavanda 6 (25' st Floccari 5,5), Ciani 6 (33' st Dias 4), Cana 6,5, Konko 6; Ledesma 5,5; Candreva 6,5, Gonzalez 5, Hernanes 5 (33' st Ederson sv), Lulic 5,5; Klose 5 A disp.: Berisha, Strakosha, Pereirinha, Vinicius, Elez, Onazi, Anderson, Keita, Perea. All.: Vladimir Petkovic 5,5 Arbitro: Rocchi Marcatori: 18' st Balzaretti, 90+4' Ljajic (Rig) Ammoniti: De Rossi, Florenzi, Maicon, Strootman (R); Lulic, Cavanda, Cana (L) Espulsi: 36' st Dias - per fallo su chiara occasione da gol

STEFANO RONCHI