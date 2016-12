Serie A: la Fiorentina batte 2-0 l'Atalanta a Bergamo

foto LaPresse Correlati Le foto più belle del pomeriggio

Dopo il pareggio interno contro il Cagliari, la Fiorentina riparte vincendo 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta. Primo tempo equlibrato, che si sblocca al 41' con Mati Fernandez su ribattuta dopo la traversa di Wolski. A inizio ripresa legno di Migliaccio poi la Viola trova il gol del raddoppio con Giuseppe Rossi, al quarto centro. Colantuono aumenta il potenziale offensivo della squadra: ne esce un'occasionissima per Denis che spara addosso a Neto.

LA PARTITA

Come annunciato, Colantuono rinuncia a Bonaventura e mette in campo dal 1' Maxi Moralez, che agisce alle spalle dell'unica punta Denis. Montella, che deve fare a meno di Gomez, Cuadrado e dello squalificato Pizarro, sorprende invece tutti e lancia da subito il polacco Wolski, al debutto con la maglia da titolare. Parte meglio la squadra viola, con un mani sospetto di Raimondi in area bergamasca su azione di Pepito Rossi proseguita da Borja Valero. L'arbitro Damato lascia correre. La partita però si mette subito sui binari dell'equilibrio, con i padroni di casa che prendono le misure dell'avversario e che lottano su ogni pallone a centrocampo. Tomovic salva sulla linea di porta un tiro sporco di Lucchini, risponde Wolski, su cui Consigli si oppone in tuffo. Prende coraggio l'undici di Colantuono, che si affida alle invenzioni di un Maxi in giornata e che si rende pericoloso prima con l'ex Migliaccio (para Neto) e poi con Carmona (colpo di testa alto). Ma è proprio da una brutta palla persa da Carmona, uno dei più brillanti fino a quel momento, a innescare il gol del vantaggio dellla Fiorentina. E' il 41' quando Wolski colpisce la traversa su cross di Borja Valero poi Mati Fernandez sulla ribattuta la mette alle spalle di Consigli.



A inizio ripresa cresce l'Atalanta, che aumenta la spinta sulle fasce. E dopo 10' occasionissima per i bergamaschi con Migliaccio che di testa colpisce la traversa. Montella tira fuori Wolski e inserisce Joaquin, Colantuono risponde con 'Jack' Bonaventura per Brivio per aumentare la spinta offensiva. Ma è la Fiorentina a rendersi più pericolosa con una conclusione al volo del nuovo entrato Joaquin e con un sinistro di Giuseppe Rossi a lato. Pepito si rifà qualche minuto dopo con una grande giocata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: stop e controllo e rasoiata precisissima che supera Consigli. Colantuono a questo punto si gioca il tutto per tutto: dopo Brienza per Migliaccio, dentro anche Livaja per Maxi Moralez. Altro che bandiera bianca. Denis ha l'occasionissima per accorciare le distanze ma a tu per tu Neto fa il miracolo e gli dice 'no'; Bonaventura ci prova con un tiro a lato. E' forcing finale dei padroni di casa, ma la Fiorentina amministra portando a casa tre punti che le fanno riprendere la corsa. Per gli orobici terza sconfitta in quattro partite.



LE PAGELLE

G.Rossi 7 - Le circostanze lo costringono a non tirare il fiato. E Pepito non sembra patire la lunga inattività: contro i bergamaschi arriva il quarto centro in campionato, il quinto stagionale, frutto di una giocata da applausi.



Neto 6,5 - Qualche indecisione ma vale tantissimo l'intervento provvidenziale a tu per tu con Denis, alla faccia delle critiche. Montella ha fiducia nel suo portiere e lui lo ripaga così.



Maxi Moralez 6,5 - Il più propositivo e positivo tra gli atalantini. Sono suoi i guizzi che sorprendono l'avversario. Gran palla per Migliaccio dopo 25'. Esce per Livaja al 28' della ripresa.



Wolski 6,5 - Buonissimo esordio da titolare per il polacco, che già dopo un quarto d'ora dà un assaggio della sua personalità superando in dribbling un avversario in area e impegnando Consigli. Grandi meriti in occasione del vantaggio: sua la traversa sui cui si avventa Mati Fernandez.



Denis 5 - Non si vede praticamente mai. Nell'unica occasione si fa murare la conclusione da Neto.



IL TABELLINO

Atalanta-Fiorentina 0-2

Atalanta (3-5-1-1): Consigli 5,5; Stendardo 5, Yepes 5,5, Lucchini 5,5; Raimondi 6, Migliaccio 6 (22' st Brienza 5,5), Baselli 5, Carmona 5,5, Brivio 5,5 (11' st Bonaventura 6); Moralez 6,5 (28' st Livaja 5,5); Denis 5. A disposizione: Sportiello, Bellini, Canini, Del Grosso, Gagliardini, Marilungo, Kone, De Luca, Mica. All.: Colantuono 5.

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 6,5; Tomovic 6, Gonzalo Rodriguez 6,5, Savic 6,5, Pasqual 6; Aquilani 6,5, Ambrosini 6,5, Mati Fernandez 7 (25' st Bakic 6); Borja Valero 6,5; Wolski 6,5 (9' st Joaquin 6), Rossi 7 (34' st Matos sv). A disposizione: Munua, Alonso, Roncaglia, Compper, Rebic, Lupatelli, Vargas. All.: Montella 7.

Arbitro: Damato

Marcatori: 41' Mati Fernandez, 24' st Rossi

Ammoniti: Carmona, Yepes (A), Mati Fernandez (F)