Tifosi Inter: altri cori razzisti 

Cori razzisti a Reggio Emilia , da parte dei tifosi dell'Inter nella gara contro il Sassuolo. Stavolta verso i napoletani. Dopo quello che è accaduto in Inter-Juve (il Giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva nerazzurra, da scontare giovedì in Inter-Fiorentina) il caso si ripropone e il club nerazzurro rischia. A sollevare la questione il senatore Gentile (Pdl).

''I tifosi dell'Inter stanno continuano a chiamare i napoletani 'colerosi e terremotati che col sapone non si sono mai lavati', dopo avere avuto la curva chiusa per razzismo: mi chiedo come possa fare una arbitro di Nola, Russo, a non sospendere la partita in corso''.

Lo sottolinea il senatore Antonio Gentile, del Pdl, denunciando episodi di discriminazione da parte dei tifosi nerazzurri a Reggio Emilia, durante Sassuolo-Inter. ''Su questa cosa non mi fermerò - aggiunge Gentile in una nota - e se Abete e Beretta non vedono e non sentono vedremo che ne penserà il ministro Alfano. E' una vergogna che le partite non vengano sospese in caso di cori come questo- conclude Gentile- tollerati in un modo indecente da Lega e Figc, due istituzioni in mano al potere torino-milanese del calcio''.