Inter, Milito: "Voglio condividere questi gol con Moratti"

MAZZARRI: "POSSIAMO MIGLIORARE"

''Il presidente Moratti ci ha incitato, e si è visto come lo abbiamo ripagato. Noi non ci accontentiamo mai - ha aggiunto il tecnico interista - Al di là della vittoria ampia, è quello che voglio: si può sempre migliorare, e noi non ci accontentiamo mai.

MORATTI: "MAZZARRI? NON MI ASPETTAVO UN IMPATTO COSI'"

Se mi aspettavo una prestazione così? Mi aspettavo che giocassero bene, poi il risultato è un'altra cosa anche perché a un certo punto il Sassuolo ha mollato. La partita è andata benissimo. Sette gol statisticamente storici? Mi fa piacere che sia capitato a Milito perché per lui è una grande soddisfazione e gioia dal punto di vista umano e sportivo. Come Ronaldo quando rientrò a Brescia? Si, c'è una certa analogia col fatto che Milito è stato fermo 7 mesi. Poteva essere molto più difficile e invece no. Per lui siamo davvero felicissimi. Se la testa della classifica in campionato potrebbe farmi saltare tutto con Thohir? No no, questo non vuol dire nulla perché quello che devo guardare io è il futuro della società legato a un potenziale maggiore rispetto a quello che possa offrire il presente. Compattezza? Si, ho visto attaccamento alla maglia e qualche gol importante. Quando vinci ti senti anche portatore di un ideale. Mi sembrano in forma e bravi. Poi abbiamo speso bene, con tutti questi giovani che erano stati criticati e che invece stanno esprimendo parecchio talento. Mazzarri? Un impatto cosi non me lo aspettavo. È stato molto bravo perché è un lavoratore e ha risvegliato in tutti il senso del piacere e del dovere che lui ha e spero che continui così".