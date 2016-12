Serie A: Genoa e Livorno senza reti

foto LaPresse 00:12 - Finisce senza reti il posticipo serale della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Livorno. Poche emozioni a Marassi con un primo tempo di marca amaranto con due occasioni nel giro di un minuto per Emeghara, agevolata da interventi maldestri di Perin. Nella ripresa il Genoa prova l'assalto nel quarto d'ora finale, ma lo sforzo dei rossoblù porta a una traversa di Manfredini (75') e a un miracolo di Bardi su Calaiò al 93'. - Finisce senza reti il posticipo serale della quarta giornata ditra. Poche emozioni a Marassi con un primo tempo di marca amaranto con due occasioni nel giro di un minuto per, agevolata da interventi maldestri di Perin. Nella ripresa il Genoa prova l'assalto nel quarto d'ora finale, ma lo sforzo dei rossoblù porta a una traversa di(75') e a un miracolo di Bardi su Calaiò al 93'.

L'unica vera occasione da gol è arrivata alle 22.33, ben oltre i novanta minuti regolamentari. Hanno dovuto aspettare fino al 93' i tifosi del Genoa per assaporare una vittoria contro il Livorno che non è arrivata solo perché Bardi, portiere scuola Inter, si è travestito da Superman su Calaiò, togliendo dai denti del bomber la gioia del gol. Un intervento miracoloso che comunque ha consegnato al Livorno di Nicola un punto più che meritato in una partita giocata coi muscoli e con la rabbia piuttosto che con le idee e il gioco.

Lo 0-0 è lo specchio di quanto visto in campo, con Gilardino e Calaiò da una parte a fare legna in attesa di un pallone giocabile, mentre Emeghara e Paulinho dall'altra hanno aspettato invano il contropiede giusto. Per l'attaccante svizzero in realtà un'opportunità gli è stata consegnata sui piedi dalle mani insicure di Perin, ma la freddezza è rimasta nel centro sportivo toscano e non se n'è fatto niente. Per la coppia rossoblù invece di occasioni fino al 93' nemmeno l'ombra. Tolto Lodi, uscito acciaccato, i rifornimenti sarebbero dovuti arrivare da Biondini, Matuzalem e Cofie: gente di cuore e gamba, certo, ma con piedi tutt'altro che da rifinitore. Conseguenza ovvia che i pochi pericoli, uno in realtà, arrivi su calcio piazzato con Manfredini che colpisce la parte superiore della traversa. Per il Livorno, meglio nel primo che nel secondo tempo, solo una grande occasione per Siligardi, sventata in extremis da Gamberini.

LE PAGELLE Bardi 7 - Diventa l'uomo del match a tempo scaduto dopo 93' passati quasi da spettatore. L'intervento su Calaiò è tanto decisivo quanto spettacolare. Gamberini 7 - Per importanza di intervento difensivo è la copia di Bardi ma in rossoblù. La scivolata disperata su Siligardi lanciato a rete è praticamente un gol Biondini 5 - Lui dovrebbe rompere le trame di gioco avversarie e non impostare, ma ogni tanto potrebbe azzardare un passaggio di qualche decina di metri, giusto per verticalizzare e non rallentare sempre l'azione Rinaudo 6,5 - Tornava titolare dopo un anno e mezzo. S'è disimpegnato bene, le palle alte tutte sue

IL TABELLINO GENOA-LIVORNO 0-0

Genoa (3-5-2): Perin 5,5; Gamberini 7 (41' st Fetfatzidis sv), Portanova 6,5, Manfredini 6; Vrsaljko 5,5, Biondini 5, Lodi 5,5 (10' st Cofie 5,5), Matuzalem 5,5 (26' st Stoian 6,5), Antonini 6; Calaiò 6, Gilardino 6. A disp.: Donnarumma, Bizzarri, De Maio, Bennati, Sampirisi, Bertolacci, Santana, Centurion, Konate. All.: Liverani 6.

Livorno (3-5-2): Bardi 7; Coda 6, Rinaudo 6,5 (41' st Emerson sv), Ceccherini 6,5; Schiattarella 6, Luci 6, Biagianti sv (25' st Duncan 6,5), Greco 6, Mbaye 6; Paulinho 5,5, Emeghara 5,5 (24' st Siligardi 6). A disp.: Anania, Decarli, Gemiti, Valentini, Lambrughi, Mosquera, Piccini, Belingheri, Benassi. All.: Nicola 6.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: Lodi, Manfredini, Gilardino, Stoian (G), Paulinho (L)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA