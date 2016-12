Serie A: prima gioia per il Chievo, Udinese al tappeto

foto LaPresse 00:13 - Prima vittoria stagionale del Chievo di Sannino che al Bentegodi batte 2-1 in rimonta l'Udinese. I friulani di Guidolin, in vantaggio dopo meno di un minuto grazie a Maicosuel, vengono rimontati dalle reti di Pellissier (13') e Rigoni (40'). Non basta l'ingresso di Di Natale nel secondo tempo. L'occasione migliore per il 2-2 capita sui piedi di Basta, ma la conclusione dell'esterno serbo viene respinta dalla traversa. - Prima vittoria stagionale deldi Sannino che al Bentegodi batte 2-1 in rimonta l'. I friulani di Guidolin, in vantaggio dopo meno di un minuto grazie a Maicosuel, vengono rimontati dalle reti di Pellissier (13') e Rigoni (40'). Non basta l'ingresso di Di Natale nel secondo tempo. L'occasione migliore per il 2-2 capita sui piedi di Basta, ma la conclusione dell'esterno serbo viene respinta dalla traversa.

LA PARTITA Passa meno di un minuto e l'Udinese è in vantaggio. Retropassaggio avventato di Cesar, la difesa gialloblù si addormenta, sul pallone si avventa Maicosuel che evita in dribbling Puggioni e insacca a porta vuota per il suo primo gol stagionale. Avvio shock per il Chievo, che però ha il merito di non disunirsi. E al 13' i gialloblù di Sannino trovano il pari: palla filtrante di Frey per Pellissier che fulmina Kelava in diagonale. Per il 34enne attaccante valdostano è il gol numero 108 in campionato con la maglia del Chievo. Un minuto dopo è Paloschi, uno dei più attivi, a sfiorare il 2-1. L'Udinese, senza Di Natale lasciato in panchina da Guidolin, si spegne col passare dei minuti e il Chievo va al riposo in vantaggio. Al 40' spunto in velocità di Paloschi, appoggio laterale per Rigoni che prova il destro dai venti metri: la palla, deviata da Danilo, si impenna e beffa Kelava. Guidolin cambia l'Udinese nell'intervallo: fuori Lazzari, dentro Di Natale. L'attaccante impegna subito Puggioni che si salva in qualche modo, poi al 70' serve a Basta il pallone del 2-2: il tiro dell'esterno serbo termina sulla parte alta della traversa. Il forcing finale dell'Udinese non produce frutti, il Chievo si difende con ordine e porta a casa tre punti preziosi. Per i friulani di Guidolin è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata alla prima giornata contro la Lazio.