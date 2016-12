Serie A: Cagliari-Sampdoria fanno tutto oltre il novantesimo, 2-2

foto LaPresse 00:13 - Rocambolesco 2-2 tra Cagliari e Sampdoria a Trieste. I rossoblù, avanti al 26' con Ekdal, si fanno raggiungere all'89' da Gabbiadini (papera di Agazzi). Nel recupero succede di tutto. Conti riporta in vantaggio i sardi con una punizione dal limite (91'). Sembra finita, ma al 93' i blucerchiati trovano il definitivo pari grazie a un sinistro di De Silvestri deviato in rete ancora da Gabbiadini. Prima del triplice fischio espulso Delio Rossi. - Rocambolesco 2-2 traa Trieste. I rossoblù, avanti al 26' con, si fanno raggiungere all'89' da(papera di Agazzi). Nel recupero succede di tutto.riporta in vantaggio i sardi con una punizione dal limite (91'). Sembra finita, ma al 93' i blucerchiati trovano il definitivo pari grazie a un sinistro dideviato in rete ancora da Gabbiadini. Prima del triplice fischio espulso

Ad affiancare Gabbiadini in attacco, Delio Rossi sceglie Wszolek, polacco classe 1992, che prende il posto dell'infortunato Eder. Lopez manda in campo la coppia Sau-Pinilla lasciando Ibarbo in panchina con Ekdal a centrocampo. Dopo appena 30 secondi, Obiang sfiora la rete con un destro che si spegne di poco sul fondo. Ma la Samp si ferma qui e il Cagliari comincia ad ingranare mantenendo un buon possesso palla. Al 26' i sardi sbloccano il punteggio con Ekdal che spara di destro in rete al termine di un fraseggio stretto con Pinilla a difesa doriana in bambola. La gara si innervosisce e Di Bello è costretto ad ammonire prima Wszolek e poi Conti. Al 37' gol annullato ingiustamente alla Sampdoria. Sinistro di Gavazzi sul quale interviene Wszolek: il polacco spedisce in rete ma Manganelli alza la bandierina per fuorigioco inesistente. E così il Cagliari va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.



Per buona parte della ripresa succede ben poco con Delio Rossi che inserisce Sansone e Pozzi al posto di Wszolek e Bjarnason mentre Lopez toglie Cossu e Sau per Ibraimi e Ibarbo. Il primo squillo è del Cagliari con Nainggolan che, al 69', impegna Da Costa con un destro potente da fuori area. Ma è solo il preludio ad un finale rocambolesco. All'89' pareggio di Gabbiadini con un sinistro non irresistibile che Agazzi si lascia scappare. Due minuti più tardi è Conti a portare nuovamente in vantaggio il Cagliari con una punizione precisa che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Da Costa. Ma quando ormai la partita sembrava volgere al termine, al terzo minuto di recupero arriva il gol del definitivo 2-2 di Gabbiadini, che devia in rete il sinistro di De Silvestri. Da segnalare anche l'allontanamento dal campo di Delio Rossi sul triplice fischio per eccessiva esultanza. Con questo pareggio, il Cagliari si porta a quota 5 in campionato e nella prossima giornata farà visita al Livorno. La Samp, invece, sale a 2 e nel turno infrasettimanale ospiterà la Roma.



IL TABELLINO

Cagliari-Sampdoria 2-2

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 5,5, Perico 6, Rossettini 6, Astori 7, Murru 6; Ekdal 7,5, Conti 6, Nainggolan 7; Cossu 6,5 (22' st Ibraimi 6); Sau 7 (26' st Ibarbo 6,5), Pinilla 7,5. A disposizione: Avramov, Ariaudo, Dessena, Eriksson, Nenè. All.: Lopez 7.

Sampdoria (3-5-2): Da Costa 6, Gastaldello 6, Palombo 5,5, Costa 6; De Silvestri 6, Bjarnason 5 (1' st Sansone 6), Kristicic 5, Obiang 6, Gavazzi 5,5 (27' st Barilla' sv); Wszolek 6,5 (10' st Pozzi 6), Gabbiadini 7,5. A disposizione: Fiorillo, Mustafi, Salomon, Gentsoglu, Soriano, Regini, Rodriguez, Renan, Petagna). All.: Rossi 6.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 26' Ekdal (C); 44' st, 48' st Gabbiadini (S), 46'st Conti (C)

Ammoniti: Conti, Ekdal (C), Wszolek, Obiang, Gastaldello, Rossettini (S)