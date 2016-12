Fiorentina, Montella: "Difficile escludere Rossi"

foto LaPresse 17:17 - Con Gomez fuori dai giochi per circa due mesi, la Fiorentina in attacco punterà forte su un Pepito Rossi ormai totalmente recuperato: "E' difficile metterlo fuori - spiega Montella alla vigilia del match con l'Atalanta -. Per ora non siamo preoccupati della sua gestione, c'è sempre un piccolo timore di un infortunio muscolare ma si vede che sta bene". Dopo le polemiche arbitrali di una settimana fa, ecco la promessa: "Non protesterò più". - Confuori dai giochi per circa due mesi, lain attacco punterà forte su unormai totalmente recuperato: "E' difficile metterlo fuori - spiegaalla vigilia del match con l'Atalanta -. Per ora non siamo preoccupati della sua gestione, c'è sempre un piccolo timore di un infortunio muscolare ma si vede che sta bene". Dopo le polemiche arbitrali di una settimana fa, ecco la promessa: "Non protesterò più".

Prima l'Atalanta e poi l'Inter, la Viola è attesa da due trasferte complicate: "Sono gare delicate e difficili, le affrontiamo con tre giocatori essenziali che mancheranno; la squadra ha dimostrato di sapersi adattare. Non cerchiamo nessun tipo di alibi. Nei singoli c'è voglia di emergere. Il modulo? Cambia poco, l'importante è mettere i giocatori nelle migliori condizioni di potersi esprimere". Si parte da Bergamo: "L'Atalanta è una squadra matura, con un allenatore estremamente esperto e di grande temperamento. Lo scorso anno eravamo all'apice del nostro livello di gioco ma abbiamo ugualmente sofferto. Sarà una partita tattica e difficile".



Per quanto riguarda la formazione, è difficile un recupero di Ilicic ("Non si sta allenando col gruppo, aspettiamo a giudicare ma è abbastanza improbabile che ce la faccia per Bergamo") mentre potrebbe essere il momento di Rebic: "E' un giocatore particolarmente intelligente, con un livello cognitivo molto alto: questo agevolerà il suo inserimento in squadra. Con noi ha sostenuto 5-7 allenamenti quindi deve ancora comprendere il nostro gioco. Se giocherà? Non lo so, da un lato sarebbe la scelta migliore sotto l'aspetto tattico ma forse è prematuro". Più in difficoltà Joaquin: "Si deve ancora inserire nella mentalità della squadra, deve trovare ritmo ma non mi desta preoccupazione. Spesso si vuole avere tutto e subito dai giocatori, per altri bisogna aspettare un po' di tempo". Elogi a Mati Fernandez: "Sappiamo che valore abbia, anche da lui ci si aspetta sempre tutto e subito. E' un giocatore importantissimo per noi e non so quante squadre possano vantare un giocatore così".



Montella si esprime sulla cessione dell'Inter a Thohir: "Da appassionato di calcio ancora non ho preso coscienza di questo; nel calcio italiano non siamo ancora abituati ad avere proprietà straniere. E' curioso che questo cambio sia avvenuto in una società che ha sempre avuto una famiglia tifosa alle spalle". C'è spazio anche per un omaggio a Francesco Totti, suo compagno ai tempi della Roma: "Sta sorprendendo di continuo, ha meritato il nuovo contratto e non credo che sarà l'ultimo. Di lui, oltre che continua a fare gol, colpisce anche la condizione fisica invidiabile. Se mi sorprenderebbe vederlo al Mondiale 2014? Non mi stupirei anche se Prandelli guarderà bene tutto, soprattutto i giovani, e in base al rendimento saprà valutare e decidere".