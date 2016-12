Lazio, Petkovic: "Roma favorita? Meglio per noi" 

foto LaPresse 15:54 - Vladimir Petkovic risponde a Garcia, secondo il quale Lazio - . Ha ragione, ma noi dobbiamo vivere la partita in maniera un po' diversa: il derby è molto importante ma in palio ci sono sempre i tre punti". Roma favorita? "In tutta Italia la danno favorita. Mi fa piacere, tocca a noi dare qualcosa di più, ben oltre il 100%". risponde a Garcia, secondo il quale il derby va solo vinto . "L'ho detto ai miei ragazzi prima della finale di Coppa Italia - ha svelato l'allenatore della- . Ha ragione, ma noi dobbiamo vivere la partita in maniera un po' diversa: il derby è molto importante ma in palio ci sono sempre i tre punti". Roma favorita? "In tutta Italia la danno favorita. Mi fa piacere, tocca a noi dare qualcosa di più, ben oltre il 100%".

"Serve la testa, la calma e la concentrazione per 90 minuti. La Roma è una signora squadra che ha dimostrato nelle prime tre partite il proprio valore. Il nuovo allenatore ha dato un identikit alla squadra e ha mostrato di sapersi adattare al nostro campionato. Hanno comunque dei punti deboli e abbiamo dimostrato tante volte che possiamo dare fastidio a tutti, anche sul pronostico sono favorite", ha aggiunto. A prescindere dal risultato, la Lazio ha dalla sua il ricordo del successo nella finale della Coppa Italia, grazie al gol di Lulic: "Vincere un trofeo cambia la vita a tutti quanti, non si può tornare indietro. Ci sono più pretese della gente che si aspetta di più. Nella prima partita con la Juve abbiamo avuto qualche difficoltà a tornare alla realtà, ma nelle ultime partite stiamo crescendo per prendere la via della vera Lazio e spero che valga anche per Lulic".