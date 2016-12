Fiorello: "Chiedo perdono a Thohir" 

"Devo farmi perdonare da Thohir. Avevo parlato male di lui. Ma non appena arriva in Italia...". Lo dice Rosario Fiorello , interista vero, dalla sua Edicola del sabato dove lancia l'inno "Amala, pazza Inter amala", ma in indonesiano. "Cinta untuk dia" e una cover di 'Toffee' di Vasco Rossi c he diventa "Oh Thohir, Thohir, Thohir...". Così Fiorello avvia il processo di 'riconciliazione' a distanza con il magnate indonesiano.

Qualche settimana fa, in un'intervista, Fiorello aveva detto: "Thohir? Non capisco chi entra nel calcio per fare business. Tutti i presidenti hanno una passione vera. A questo indonesiano, dell'Inter, non gliene frega niente. E a me non piace proprio".

Poi, giocando, lo aveva preso in giro nei giorni successivi, dicendo che è il sosia di Psy, quello di 'Gangnam Style'. Oggi una parte di 'Edicola' e' dedicata proprio a lui. Dopo un cenno al derby di Roma, in programma domani, e al rinnovo del contratto di Francesco Totti ("Quello che la Juve non ha fatto con Del Piero, l'ha fatto la Roma con Totti. Siamo contenti per lui"), Fiorello, con il suo iPhone, inquadra sulla pagina di un quotidiano la foto di Thohir, canticchiando il suo nome con l'allegra banda della sua 'Edicola.

"Sicuramente - scherza lo showman - appena sarà in Italia, si informerà e vorrà vedere i giornali, per capire chi ha parlato male di lui prima del suo arrivo. Il primo nome che uscirà su Google eè Fiorello. Eccomi qua! Ma mi farò perdonare",