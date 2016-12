Vigilia di Milan-Napoli, Allegri: "Higuain è diabolico"

foto LaPresse Correlati Muntari, stoccata a Benitez 15:05 - Una sconfitta, un pari e una vittoria. Il Milan, col Napoli, proverà a dare la prima sterzata al proprio campionato: "Se loro sono favoriti è solo per il fatto che dopo tre gare hanno nove punti e noi quattro - spiega Allegri -. Ma riusciremo a recuperare i punti persi". Il pericolo numero uno si chiama Higuain: "E' diabolico, sembra si assenti dalla partita ma è sempre presente. Poi ci sono Hamsik, tra i migliori in Europa, Callejon e Insigne". - Una sconfitta, un pari e una vittoria. Il, col, proverà a dare la prima sterzata al proprio campionato: "Se loro sono favoriti è solo per il fatto che dopo tre gare hanno nove punti e noi quattro - spiega-. Ma riusciremo a recuperare i punti persi". Il pericolo numero uno si chiama: "E' diabolico, sembra si assenti dalla partita ma è sempre presente. Poi ci sono Hamsik, tra i migliori in Europa, Callejon e Insigne".

Contro il Napoli non sarà certo una gara semplice, ma il tecnico rossonero confida nei suoi uomini: "Stanno giocando un buon calcio e un buon collettivo. Benitez è stato bravo, era difficile cambiare una squadra con tanti giocatori e passare da un modulo a tre dietro al 4-4-2. Sarà una partita equilibrata, concedono poco spazio e profondità. Dovremo essere bravi nella fase difensiva perché a campo aperto hanno giocatori in grado di farti male, ma sono convinto che i ragazzi faranno una bella partita. Domani (domenica, ndr) svolta della stagione? Intanto giochiamo, poi vediamo cosa sapremo fare".



Nessun commento sulla scelta di Rafa Benitez di dare ai suoi giocatori un giorno di riposo dopo la partita di Champions di mercoledì: "Un allenatore a volte ha una sua strategia, magari ha capito che la squadra aveva bisogno di un giorno di riposo e l'ha lasciata libera. Benitez è un ottimo allenatore, è difficile giudicare quello che fa un altro, già faccio fatica a prendere decisioni per la mia squadra...".



Domenica tornano a disposizione Abate e Niang, con Poli finalmente al 100%. L'uomo decisivo, però, potrebbe essere Balotelli: "Qua al Milan sta migliorando, sta imparando la differenza fra essere comparsa e protagonista di una squadra, più in fretta lo capisce e meglio è. Col Celtic ha giocato in coppia con Matri e si è sacrificato per la squadra. E' il primo anno che gioca da titolare e protagonista in un grande squadra. Deve crescere dal punto di vista tattatico e non solo. Il feeling con Matri? A me sono piaciuti col Celtic, ma è normale che l'intesa deve migliorare".



Il dubbio, così come per la gara di Champions, sarà tra Birsa e Robinho: "Binho quando è entrato mercoledì ha fatto una buona partite, ha grande personalità. Giocare coi tre davanti, con certe caratteristiche, può risultare difficile. La squadra deve avere un suo equilibrio. Questo non vuol dire che Robinho domani sta fuori. Sta bene ed è in buona condizione. Nella valutazione dei 90 minuti di domenica dovrò cercare di immaginare come andrà la partita, farò una formazione mettendo in panchina il giocatore che potrà cambiare il match".