Roma-Lazio, Rudi Garcia: "Il derby non si gioca, si vince..."

foto LaPresse Correlati Totti: "La Roma è la mia Nazionale" 15:18 - Dal primo posto in campionato Garcia prepara il derby senza patemi, ma con grande convinzione. "Non è una partita normale, ma abbiamo tre romani in squadra e trionfare sarà fantastico - ha spiegato il tecnico della Roma -. Il derby non si gioca, si vince...". "Abbiamo giocatori che si esaltano in partite come queste - ha aggiunto -. Credo che la Lazio avrà un calo fisico dopo l'impegno in Europa League". - Dal primo posto in campionatoprepara il derby senza patemi, ma con grande convinzione. "Non è una partita normale, ma abbiamo- ha spiegato il tecnico della Roma -.". "- ha aggiunto -. Credo chedopo l'impegno in Europa League".

Dalla Francia Garcia arriva con l'etichetta di uomo-derby (non ne hai mai perso uno) e non vuole interrompere la striscia positiva conquistata Oltralpe. Per affondare la Lazio il piano della Roma è pronto. "Son sicuro che domenica questa squadra avrà un calo fisico, non so se all'inizio, nel mezzo o alla fine, è sempre così per le squadre che giocano tre partite in una settimana. - ha spiegato l'allenatore giallorosso -. Dovremo sfruttare questa cosa".



Per vincere Garcia sa che potrà contare anche sui tifosi: "Per me è importante avere la possibilità di fare 4 su 4. Giocheremo in casa, sicuro che giocheremo in dodici, perché avremo i nostri tifosi dietro di noi. Sarà la prima volta per me che la Curva Sud sarà piena, è una cosa importante".



Il tecnico giallorosso è molto concentrato sul lavoro svolto e sulle mosse da fare: "Siamo molto motivati, abbiamo lavorato bene con la squadra a questa partita. La cosa importante è che giochiamo il nostro gioco con entusiasmo". Quanto ai singoli, Garcia non fa nomi, ma il riferimento ai senatori è chiaro: "In tutte le squadre ci sono giocatori importanti e decisivi, normalmente gli attaccanti. Il gioco collettivo è importante, ma noi allenatori abbiamo bisogno di giocatori che facciano la differenza, quando arriva una partita di alto livello, i giocatori forti che abbiamo si esaltano, gli piacciono queste partite, loro sono forti quando ci sono queste grandi partite". Sulla formazione Garcia comunque non si scopre: "Balzaretti titolare? Sono tutti pronti per giocare ed è una buona notizia, vedremo. La cosa importante è che in tutti i ruoli ci sono due giocatori che possono giocare allo stesso livello, tutti vanno bene in questo inizio stagione



La Lazio ha vinto gli ultimi derby sulla fascia, ma Garcia non teme alcun confronto con i cugini: "Non so quale sarà la formazione della Lazio. Candreva può giocare a destra o dietro Klose. Sicuramente domani dobbiamo giocare una partita piena, non solo con le gambe ma anche con la testa. Sarà importante essere efficaci, le squadre rispetto agli altri anni sono diverse, la nostra sicuro. La mia squadra ha molte qualità, la cosa importante è essere pronti fisicamente e mentalmente, noi stiamo bene".



Infine una battuta sul futuro della Roma e su cosa rappresenta il derby a questo punto della stagione per i giallorossi: "Per fortuna non cambia niente una singola gara. Quando facciamo un bilancio lo facciamo su dieci gare e non su una, dopo dieci gare vedremo. Per ora tre gare e nove punti sono interessanti. Ovviamente domenica però è meglio vincere...".