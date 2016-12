Milan, Muntari: "Il Napoli è forte ma noi siamo un grande gruppo"

- "Ilè una grande squadra e sta attraversando un bel momento, ma siamo forti anche noi, non molliamo mai e la nostra forza è il gruppo".si mostra fiducioso e carica i suoi in vista della sfida agli azzurri. Quanto al non eccelso gioco del Milan, il centrocampista allontana le critiche: "Contano i risultati. Tutti fuori dal campo sono allenatori, ma a noi non interessa. Il gioco arriverà". Stoccata a Benitez: "Non è stato importante per me".

Il ghanese ha le idee chiare e non vuole immaginare un ko contro gli uomini di Benitez che manderebbe il Milan a -8 dalla vetta dopo solo 4 giornate: "Giochiamo davanti al nostro pubblico e faremo bene. Noi sfavoriti? Non è un problema. Restiamo con i piedi per terra. Sappiamo bene come affrontare la partita". Muntari si ritroverà di fronte il tecnico spagnolo, che lo allenato all'Inter: "E' un tecnico molto capace. Basti pensare ai risultati ottenuti a Valencia e al Liverpool. A Milano non è stato fortunato. I miei problemi con lui? Avevo saputo di finire in tribuna contro la Juve e lo informai della scelta di lasciare lo stadio. Non voglio aggiungere altro. Non voglio più parlare di gente che non è stata importante per me" (Muntari si riferisce al match con la Juve del 3 ottobre 2010).

Con il Napoli i rossoneri si affideranno a Mario Balotelli, elogiato dal compagno di squadra: "Può decidere qualsiasi gara ed è un giocatore completo: è in grado di giocare largo e al centro. Sa fare tutto". Ma in questo avvio di stagione goleador si è rivelato essere lo stesso Muntari: "Cerco sempre di dare il massimo rispettando le persone che mi stanno intorno. Ci vuole anche fortuna, ma la fortuna aiuta chi ci prova. E noi non molliamo fino alla fine perchè siamo un gruppo speciale, una famiglia. Sono pochi i nuovi acquisti ed è un dato importante. Possiamo arrivare davvero in alto".

Da ex nerazzurro il mediano interviene brevemente anche sulla cessione, ormai prossima, del club a Thoir: "Moratti prima di tutto è tifoso, poi presidente. Il suo addio all'inter? Fa parte della vita. Auguro a loro il bene". Un po' più esaustive le parole su un'altra partenza, quella di Boateng: "Non era tanto felice: voleva avvicinarsi al figlio. La Germania è casa sua, sta bene lì. Non credo proprio se ne sia andato per il razzismo".