Serie B: Spezia-Palermo 1-0, Gattuso rischia la panchina

foto LaPresse 23:47 - Un tiro-cross di Migliore, deviato in rete da Munoz. Basta questo episodio allo Spezia per portarsi a casa i tre punti contro il Palermo, nell'anticipo serale della quinta giornata di serie B. I liguri vincono 1-0 e conquistano così il primo successo interno in campionato, balzando a quota 7 in classifica. Stessi punti dei rosanero di Gattuso, apparsi poco lucidi ma anche sfortunati in occasione delle traverse di Lafferty e Stevanovic. - Un tiro-cross di, deviato in rete da. Basta questo episodio alloper portarsi a casa i tre punti contro il, nell'anticipo serale della quinta giornata di serie B. I liguri vincono 1-0 e conquistano così il primo successo interno in campionato, balzando a quota 7 in classifica. Stessi punti dei rosanero di, apparsi poco lucidi ma anche sfortunati in occasione delle traverse di

Stroppa deve fronteggiare l'emergenza in attacco e sceglie Ebagua-Ferrari come tandem offensivo, mentre Gattuso schiera Dybala in cabina di regia dietro Hernandez e Lafferty. Partenza sprint dello Spezia che dopo 4 minuti colpisce una traversa con un colpo di testa di Ferrari toccato da Sorrentino. Poco dopo lo stesso Ferrari si fa male e si aggiunge alla lista degli attaccanti ai box insieme a Sansovini, Catellani e Carrozza. Dopo l'avvio arrembante la partita scende di tono, con il Palermo che piano piano prende le misure ai padroni di casa e che a cavallo della mezz'ora si rende pericoloso con due conclusioni nello specchio, prima di Dybala e poi di Hernandez. Troppo poco, si va al riposo sullo 0-0.



Il secondo tempo inizia come il primo, ossia con una traversa, stavolta colpita dal Palermo con un colpo di testa di Lafferty toccato da Leali. L'attaccante rosanero rinnova il suo duello col portiere dei liguri, ma ancora una volta quest'ultimo è bravo a respingere un insidioso tiro dal limite. Al 59' il lampo dello Spezia con uno splendido filtrante di Appelt per l'accorrente Miglior che sforna un tiro cross su cui è decisiva la deviazione di Munoz. I rosanero provano a reagire subito e all'83', dopo qualche tiro da fuori, vanno ad un passo dal pari con un clamoroso errore da distanza ravvicinata di Lafferty. Ebagua non riesce a chiudere la partita così nel recupero è ancora Palermo con un tiro di Stevanovic che scheggia la traversa. Lo Spezia tira un sospiro di sollievo e può festeggiare mentre Gattuso, alla seconda sconfitta in cinque partite (sette i punti conquistati), dovrà fare i conti con l'ira di Zamparini. La sua panchina, infatti, è sempre più traballante.