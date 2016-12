Mourinho vuole un cambio di rotta: "Al Chelsea sono abituati a giocare male"

foto LaPresse 21:35 - E' un Chelsea in affanno quello uscito dalla partita di Champions League persa contro il Basilea, che è valsa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Everton. Mourinho lo sa e com'è nel suo stile prova a spostare l'attenzione mediatica lontano dai suoi calciatori: "Non mi piace il modo in cui il Chelsea ha giocato negli ultimi anni. Non piace neanche ai giocatori e ora è arrivato il momento di cambiare, di imporre il mio stile tattico". - E' unin affanno quello uscito dalla partita dipersa contro il, che è valsa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'lo sa e com'è nel suo stile prova a spostare l'attenzione mediatica lontano dai suoi calciatori: "Non mi piace il modo in cui il Chelsea ha giocato negli ultimi anni. Non piace neanche ai giocatori e ora è arrivato il momento di cambiare, di imporre il mio stile tattico".

Una dichiarazione pesante e rivolta ai suoi predecessori, da Grant a Di Matteo, passando per Hiddink, Ancelotti e Benitez. Allenatori che, nel bene o nel male, qualche trofeo (una Champions League, una Europa League e una Premier League) con il Chelsea, impostando il loro tipo di gioco, lo hanno vinto.



Ma Mourinho sembra non darci troppo peso e rincara la dose: "Il passato è storia, una storia che alla Società non piaceva. Sono tornato qui per iniziare un nuovo ciclo. Se qualcuno si aspetta che io proponga un calcio fatto per vendere i giornali, con grandi vittorie o grandi sconfitte, si sbaglia. L'unica cosa che posso fare è avere fiducia nei miei giocatori ed aspettare che arrivino i risultati".



Sul momento negativo che sta attraverso il Chelsea, il tecnico ex Inter è ancora più netto. Riprendendo una sua celebre conferenza stampa ai tempi dei nerazzurri, quando parlò delle rivali che avrebbero chiuso la stagione senza vincere trofei, Mou garantisce che con queste due sconfitte non è stato ancora compromesso nulla: "Ai giornalisti piace mettere a confronto i risultati degli allenatori ma noi non siamo finiti terzi in Champions League, non siamo stati relegati a giocare l'Europa League e non siamo finiti terzi in Premier League".

Insomma, la stagione è lunga e il rischio di chiuderla con zero tituli è ancora lontano.