Mario Balotelli: "Neymar? Vorrei essere amico della fidanzata"

foto LaPresse 17:13 - Mario Balotelli ha messo nel mirino la fidanzata dell'asso del Barcellona, Neymar. Solo per scherzo o con un fondo di verità, l'attaccante del Milan lo ha dichiarato ai media cileni in risposta alle domande sull'intenzione del brasiliano di diventargli amico: "A me piacerebbe essere amico della sua ragazza". Il tono era ovviamente provocatorio per Balotelli che sia in campo che su Twitter ha sempre mostrato un buon rapporto con Neymar.

La più arrabbiata in tutto questo forse potrebbe essere Fanny Neguesha, la bella fidanzata di Mario Balotelli. Le parole dell'attaccante rossonero sono risuonate dal Cile alla Catalogna, ma l'ottimo rapporto - più virtuale che altro - tra i due non è in discussione. Neymar non ha mai nascosto l'ammirazione per il numero 45 del Milan, tanto da dichiarare più volte pubblicamente la volontà di diventargli amico. Da qui la domanda di "El Grafico" a Balotelli che ha risposto alla sua maniera: con un dribbling provocatorio.