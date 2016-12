Totti-Roma fino al 2016: "Questa è la mia Nazionale"

Il contratto fino al 2016, le belle parole.firma il patto in giallorosso accanto al presidente Pallotta e ai giornalisti, poi lancia i suoi proclami: "Non ho mai pensato ad altre squadre, non penso nemmeno alla Nazionale:". E ancora: "Ho dinanzi a me tre anni di calcio e voglio vincere subito, già questa stagione". Il derby: "Non faccio pronostici, dico solo che giocheremo un grande derby".

CRONACA DI UN POMERIGGIO STORICO

In perfetto orario, la conferenza stampa di Francesco Totti e James Pallotta, comincia con la firma del contratto da parte del capitano e del presidente, fino al 30 giugno 2014, dinanzi ai giornalisti.

Pallotta: "Sono onorato che Totti si ancora qui con noi".

Totti: Io voglio ringraziare il presidente, è quello che volevamo tutti, io e la società. Indosso la maglia che ho sempre amato. Ho altri due anni di responsabilità e faremo grandi cose. Grazie per questi due anni".

Pallotta e Totti, poi, si scambiano un affettuoso bacio.

Abbiamo visto Del Piero al Sydney e Moratti che lascia l'Inter. Che calcio sta diventando?

"Mi spiace per Moratti. Nel calcio ci sono momenti di buio, e certe cose accadono. Moratti però rimane nel calcio, è un grande personaggio. Del Piero ha fatto una scelta personale, e non è stato trattato dalla Juve come la Roma ha trattato me. Peccato per lui. Io sono felice, voglio bene alla Roma e la Roma vuole bene a me".

Ti restano tre anni di calcio giocato. Cosa ti aspetti?

"Mi limito a quest'anno. Siamo partiti bene, con un allenatore competente che cerca il bel gioco e tanto rispetto. Di questo passo, sarà una grande stagione".

Hai detto: la sola maglia che amo e amerò è quella della Roma. E la Nazionale?

"Non ci penso, penso a fare bene con la Roma. Poi vedremo a maggio come mi sentirò: fisico e testa. La mia maglia azzurra è quella della Roma: se dovesse accadere qualcosa, vedremo. Il mio non è il no alla Nazionale. E' un ni".

Domanda al presidente Pallotta: quanto ci vorrà perché la Roma possa puntare ai massimi livelli?

Pallotta: "Prima di tutto, sono presidente della Roma dal luglio 2012,dissi che avevamo un programma di cinque anni, aggiungendo che certi traguardi li avremmo raggiunti prima. Se consideriamo questi tredici-quindici mesi, ci sono stati momenti positivi: ho voluto Rudy Garcia perché ama i propri calciatori, la squadra e la società; abbiamo visto cambiamenti significativi durante la tournée americana, ho visto giocatori più uniti, Totti felice come un ragazzino".

Ancora Pallotta: "Poi altri momenti che contano: il primo gol di De Rossi, e una grande esultanza, è il segno della compattezza del gruppo. O ancora: quando un nostro giocatore ha subito un brutto fallo a fine partita, ho visto la reazione di tutti, come dire: quando si fa una scorrettezza su un giocatore della Roma, la si fa a tutta la Roma".

Domanda a Totti: come sarà il derby?

"Sarà come sempre è stato, non so come andrà a finire, non è da me fare pronostici sul derby. Se penso anche ai gol e a Silvio Piola? Non ci penso, è quasi impossibile, il mio obiettivo è vincere con la Roma".

Domanda a Pallotta: i nuovi investitori che arrivano nel calcio italiano vi facilitano o vi preoccupano?

"Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 mesi. Siamo in piena evoluzione, ma procediamo spediti. Per quanto riguarda gli altri investitori stranieri, qui sta accadendo ciò che già accade in Inghilterra e in Francia, e continuerà anche in futuro. La presenza di nuovi invesittori all'Inter è positiva, per tutto il calcio italiano, anche se qualcuno -lo so- non è d'accordo con la mia opinione".

Quanto è stato sospirato questo contratto?

Totti: "Nessun sospiro, è arrivato quando doveva arrivare", Pallotta: "Noi abbiamo sempre detto che Francesco sarebbe rimasto qui, non era in discussione. Quelli che sembrano tempi lunghi per il contratto di Totti, sono tempi normali. C'erano tante cose da sistemare in tutta la squadra, c'era la campagna acquisti... Dal primo giorno in cui siamo arrivati, abbiamo capito che il leader della squadra era Totti, e s'è stata qualche battuta, è stata solo una battuta".

Rieccoci al derby e a Totti: questa Roma di grande carattare e personalità vi può aiutare?

"La sofferenza c'è sempre, ci sono tre romani in squadra e la sofferenza per noi è enorme, meno male che per gli altri non è così. Noi la sentiamo di più, la vivamo in modo differente rispetto ai nostri compagni non romani o stranieri".