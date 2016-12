Galliani aspetta la sfida: "Non temo il Napoli"

Il pareggio in rimonta a Torino, ma soprattutto la sofferta vittoria col Celtic alla prima gara del girone di Champions hanno contribuito ad aumentare il morale e la consapevolezza dei rossoneri. ''La vittoria col Celtic - assicura Galliani - pesa molto perché sono tre punti, perché è una vittoria che ci fa partire in vetta al girone e quindi un ottimo inizio. D'altra parte il Milan ha disputato dicannove edizioni di Champions e tutto questo conta. Vuol dire che la Champions è nel nostro dna''.

Domenica sera gli osservatori vedono il Napoli nettamente favorito. Galliani mette in guardia: ''Non so quanto contino i favoriti nel calcio. Una volta si diceva che il derby lo avrebbe sempre vinto la squadra più indietro in classifica... ma vediamo domenica sera''. E Galliani non ritiene determinante il risultato neanche in caso di sconfitta. ''Ricordo che l'anno scorso ci davano tutti per morti e poi siamo riusciti a conquistare un posto in Champions''.