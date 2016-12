Il ruolo di Moratti nella nuova Inter 

L'accordo definitivo Moratti-Thohir entro fine ottobre: e neipprossimi trenta giorni, il lavoro per definire cifre e ruoli, comunque già chiariti.

Le cifre - Thohir verserà all'incirca 300 milioni, acquisendo il 70 per cento del pacchetto azionario (non quotato in Borsa). Alla famiglia Moratti resta il 30 per cento e un ruolo-chiave nel Consiglio di amministrazione, con poteri (anche) decisionali.

Allenatore-giocatori - Il principale fra questi poteri sarà quello di affiancare Thohir nella scelta di tecnici e calciatori: il 43enne neo-proprietario non è uno sprovveduto, ovviamente, ma la stretta consulenza dei Moratti nelle prime stagioni sarà fondamentale, se non necessaria. Anche per non disperdere il patrimonio di conoscenze e di relazioni costruito in quasi vent'anni.

La clausola - La cosiddetta clausola-tifosi, poi, della quale si è molto discusso nelle ultime settimane. Essa prevede che Thohir nei prossimi tre-quattro anni si impegni a mantenere il comando del club nerazzurro; e se dovesse recedere dalle sue posizioni, deve essere la famiglia Moratti il primo interlocutore, un diritto di prelazione per garantire la continuità ai vertici dell'Inter.