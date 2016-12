Moratti vende l'Inter: lunedì la firma con Thohir

- Ora si guarda al futuro. Per società, squadra e allenatore. A partire da. Ha candidamente ammesso che non resterà. Una scelta comprensibile per colui che ha vinto tutto e non intende rivestire una posizione da comprimario. A scendere, il ruolo che subirà i maggiori scossoni è quello di. Uomo fidato di Moratti,. Non è escluso che continui nel suo incarico, ma giusto il tempo di chiudere le pratiche già in essere. Poi il mercato sarà affidato ad altri, già legati a

Nella prossima squadra il nome dinon è da escludere, soprattutto per la sua esperienza con i giovani, vero nodo cruciale della nuova strategia.

Proprio in tal senso sono da leggere le scelte dell’estate che verrà. Gli ultimi nomi legati al Triplete (Zanetti, Cambiasso, Samuel, Chivu e Milito) sono in scadenza di contratto a fine stagione e, al momento, non esiste l’intenzione di prolungare il loro soggiorno in nerazzurro. Il gruppo deve staccarsi dal passato, ridimensionare il monte ingaggi (risparmio che supera i 50 milioni lordi) e, soprattutto, dare maggiore spazio ai giovani. A gennaio non sono da escludere nuovi arrivi, ma guai a pensare a investimenti faraonici. Anche perché l’intenzione (sempre per giugno) è di riportare alla base prodotti del vivaio che si stanno facendo le ossa altrove: Duncan, M’Baye, Bianchetti e Livaja, magari lasciando fuori altri che non riescono ancora ad avere spazio come Longo. Sarà di particolare interesse il lavoro di scuoting, mettendo a disposizione quelle risorse economiche ultimamente assenti, ora invece disponibili per talenti di prospettiva.

L’ultimo capitolo, e non certo per importanza, riguarda l’allenatore. La buona partenza tiene aperta la possibilità di un proseguimento con Walter Mazzarri. La realtà è che Thohir non avrebbe mai assunto il tecnico toscano se la trattativa si fosse chiusa a inizio estate. E’ stata una mossa di Moratti che ha addirittura rischiato di incrinare i rapporti con il tycoon indonesiano, già d’accordo con Frank De Boer. Non è un caso che il tecnico olandese abbia rinnovato il contratto con l’Ajax soltanto dopo l’annuncio di Mazzarri all’Inter. Resta un pallino di Thohir che però non intende partire con pregiudizi nei confronti dell’attuale allenatore nerazzurro, a patto che accetti di guidare un gruppo di giovani, rinunciando all’esperienza dei veterani e costruendo un progetto a lunga scadenza.