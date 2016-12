L'Italia torna grande in Europa

- Non avranno esaltato come, ingorde e persino esagerate, ma, questa volta, sono state le protagoniste assolute del primo giro d'Europa. Non capitava da un lustro e, quindi, è un'impresa che va celebrata, sia pure con le dovute cautele: cinque partite, un pareggio e quattro vittorie. Altro che outsider da rottamare: l'Italia diva, fino a prova contraria, come un treno.

Non fosse stato per la serata storta della- sia chiaro: occasioni su occasioni e un po' di rogna... - questa volta avremmo fatto en plein. Anche se le rivali, tolto il, non erano granché. Anche se non c'è ancora controprova di un cambio deciso di rotta. Anche se, magari, la prossima volta toccherà riabbassare il capo. Ma oggi, almeno per oggi, l'Italia domina l'Europa e lo fa alla grande.

Primo punto: siamo l'unica grande nazione del Vecchio Continente a non aver lasciato sul terreno nemmeno un morto. Zero sconfitte, e questo conta parecchio. Peraltro, per dirla tutta, solamente due gol subiti in cinque partite. Segno di una nuova consapevolezza ma anche di un mercato che, forse, per la prima volta ci ha arricchiti invece che deprimerci. Farsi adesso i conti in tasca è prematuro ma, per citare il caso più eclatante, siamo sicuri che il Napoli non ci abbia guadagnato, tecnicamente, nel cambio Cavani-Higuain?

Tanto per cominciare è proprio del Napoli l'impresona della tre giorni di coppe. Il Borussia, preso a pallonate ben al di là del risultato, è la squadra vice-campione d'Europa e la capolista incontrastata della Bundesliga. Mica l'ultima arrivata insomma. Beh, mercoledì sera se un divario era visibile tra le due squadre era nettamente a favore della banda di Benitez. Gli azzurri sono probabilmente la nostra più bella novità. Perché sono una squadra compatta che ha fatto esperienza in Europa nelle scorse stagioni e, adesso, può giocarsela, come dimostrato al San Paolo, con quasi tutti. De Laurentiis, molto ben consigliato, ha messo insieme un mix che funziona di giocatori di esperienza e giovani di talento. Per capirci, Callejon non avrebbe potuto avere partner migliore di Higuain per fare il definitivo salto di qualità. E, infatti, lo sta facendo eccome.

Non solo Napoli, però, perché, nonostante le condizioni disastrate della rosa, anche il Milan ha cominciato con il piede giusto la sua avventura. E i tre punti messi in cascina da Allegri, in un momento che più difficile non potrebbe essere, saranno preziosissimi per la Champions dei rossoneri. Come preziose sono state le vittorie di Fiorentina e Lazio in Europa League. Sulla carta, visti gli avversari, niente di che, ma nelle ultime stagioni le nostre squadre hanno perso contro rivali ben meno quotate di quelle battute ieri dai viola e dai biancocelesti. Che - e sarebbe anche l'ora - potrebbero finalmente risollevarci il morale nella seconda coppa continentale. Regalata - letteralmente - a chiunque nel passato.

Attendendo insomma che si desti anche la Juve - e non abbiamo dubbio alcuno - l'Italia esce da questo primo giro di ruota con il sorriso largo e il petto in fuori. Soprattutto perché le altre, intese come Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Portogallo, questa volta hanno sicuramente meno da ridere. Per informazioni, Borussia a parte, chiedere a Mourinho e al suo Chelsea o al Valencia, per dirne solo due. L'Italia del pallone, per ora, ha messo davanti il muso. Dove poi sarà capace di arrivare è tutto da scoprire.